Банк УРАЛСИБ дарит новым клиентам-предпринимателям сайт для бизнеса и скидку на технику Samsung

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-06T14:35:26+03:00

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При открытии расчетного счета в Банке УРАЛСИБ клиенты-предприниматели получат в подарок готовый дизайн одностраничного сайта для бизнеса от компании LPgenerator и скидку на технику Samsung. Бонусы и подарки для новых клиентов призваны помочь начинающим предпринимателям организовать эффективный бизнес.

Одностраничный сайт от компании LPgenerator даст новому бизнесу возможность настроить поток целевых посетителей и увеличить продажи в Интернете. Предложение включает готовый дизайн web- и мобильной версии сайта бесплатно, а также удвоение периода обслуживания при первой оплате тарифа. С помощью предложения от компании Samsung предприниматель сможет закупить качественное мобильное оборудование для себя и своих сотрудников по выгодной цене.

«Мы знаем, как непросто начинающему предпринимателю делать первые шаги, поэтому Банк УРАЛСИБ создает максимально комфортные условия для старта бизнеса, помогая минимизировать расходы на этапе становления компании», — прокомментировала Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.

Чтобы воспользоваться предложениями, необходимо открыть расчетный счет в Банке УРАЛСИБ, получить специальные промо-коды и ввести их на сайте Банка. Подробная информация о предложениях — на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для старта бизнеса: регистрация ООО/ИП на сайте Банка, резервирование расчетного счета, бесплатное обучение в Университете бизнеса, поиск первых контрагентов в магазине решений «Бизнес-плейс». Для начинающих предпринимателей разработаны пакеты услуг, в том числе, пакет «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания.

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