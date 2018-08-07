Несут коробками: жительнице Челябинской области подкинули за месяц 25 животных

СЕГОДНЯ 07:26 2018-08-07T07:48:24+03:00

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Картонная коробка, а в ней пеленка и четыре котенка. Так выглядит обычная «посылочка» для жительницы Миасса, 53-летней Натальи Дорожкиной.

— Пишу с надеждой, что этот пост прочтут те нелюди, которые «засыпали» бедную женщину котятами. Очнитесь! Что вы творите? За месяц подброшено 23 котенка и два щенка... Женщина очень больна и не имеет финансовой возможности их кормить. Если человек добрый, то нужно этим пользоваться?! — такой крик души оставила в группе «Подслушано Миасс» в «ВКонтакте» ее подруга Лидия Лидина.

Сама Наталья в соцсетях не сидит — не до того. Несколько лет назад она ушла с работы, чтобы ухаживать за больной матерью. А когда мамы не стало, уже не смогла трудоустроиться. Во-первых, у самой проблемы со здоровьем — больные суставы и сердце, подозрение на сахарный диабет. А во-вторых, до пенсии осталось два года. В общем, работодатель не горит желанием принимать такую сотрудницу. Наталью кормит сад: свои фрукты-овощи, продажа саженцев. Но дело в том, что кормить приходится не только себя, а еще почти полсотни ртов. Поэтому женщина шьет и вяжет на заказ.

Братья-подкидыши. Одного уже пристроили. Другой ищет добрых хозяев. Фото: Лидия Лидина.

— Сейчас у меня в доме живут 36 кошек и 8 собак. Несколько из них — на временной передержке. Организация «Добрые руки» попросила приютить, пока их не пристроят. Кого-то сама нашла на улице. Но большинство — это подкидыши. Люди несут их мне под дверь прямо коробками, рюкзаками. Особенно часты такие случаи по весне. Но и в июле мне счастье привалило. А всего за 8 лет, как это началось, через мои руки прошло более 200 животных, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Наталья Дорожкина.

Наталья живет в частном секторе. Ее ближайшие соседи, конечно, тоже не рады такому конвейеру.

— Мы живем рядом с этой животноводческой фермой. Табуны котов ходят по нашему двору и метят все на своем пути: детскую коляску, игрушки и пр. И понимаю, и чем помочь, не знаю, — оставила комментарий под постом про сердобольную любительницу животных соседка Наталья.

Иногда Наталья находит пустую коробку. Котята уже разбежались и приходится их искать, иначе не выживут. Фото: Лидия Лидина.

КОМУ ЕЩЕ ПОДКИДЫВАЮТ

С животными Дорожкиной помогают волонтеры организации «Добрые руки». Собирают деньги на лечение и стерилизацию четвероногих, ищут новых хозяев. Но им и самим приносят «подарочки» под дверь. Так у одной женщины живет 15 кошек, у другой — 16. И это в двухкомнатных квартирах!

Кроме того, животных часто подкидывают в ветклиники, магазины и электрички.

— Мой друг работает в отделе обслуживания электричек. В ночь регулярно приезжает котенок. В депо он никому не нужен! Максимум — проживет в цеху пару месяцев, потом уйдет на пути, где его раздавят. Как могли пристраивали котят, но наши возможности скромны, — рассказывает южноуралец Иззат Юнусов.

Даже дети в Миассе помогают несчастным животным. Фото: соцсети

ЧТО ДЕЛАТЬ

Помощники Натальи планируют установить на ее доме видеонаблюдение. Надеются, что люди не будут позориться под прицелом камеры. Но это не решит проблему выброшенных животных.

— Обращаемся ко всем хозяевам собак и кошек: если вам не нужно их потомство, стерилизуйте животных. Мы договорились о льготной стоимости процедуры. Вместо 1,5 тыс. руб. в местных ветклиниках проводят стерилизацию за 600 — 800 руб. Иногда по обращениям пенсионеров мы помогаем собрать и эти деньги, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» диспетчер группы помощи бездомным животным «Добрые руки Миасса».

Если вы хотите взять домой одного из пушистиков, можно написать в «ВКонтакте» Лидие Лидиной.

Финансово помочь животным Натальи можно через группу «Добрые руки Миасса», там есть все реквизиты. При переводе денег указывайте в комментарии «На Речную».