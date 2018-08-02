В Челябинской области построят 100 квартир для сельских докторов

2 Авг. 11:00 2018-08-06T14:58:17+03:00

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского на Южном Урале появятся современные медучреждения. А вместе с ним — жилища для медиков.

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И В ДЕРЕВУШКЕ, И В МЕГАПОЛИСЕ

Наш регион в число субъектов России, где строительство трехуровневой системы оказания медицинской помощи — в высокой степени готовности. Она подразумевает под собой организацию помощи на первичном звене — в удаленных территориях: строительство учреждений второго уровня — межрайонные центры; областные центральные учреждения — это третий уровень

Сегодня система практически полностью сформирована. Она разграничивает потоки пациентов и отвечают за их маршрутизацию в соответствии по своим направлениям, в зависимости от тяжести патологии, по медицинским учреждениям.

Потому главная задача — организовать доступность медицинской помощи, в том числе — удаленных территорий Челябинской области.

«БЫТЬ ЛУЧШЕ»

Большая работа в этом направлении ведется Правительством Челябинской области. Губернатором Борисом Дубровским принято знаковое решение — строительство современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) — учреждений первичной медико-санитарной службы на селе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Президент уделил в своем послании Федеральному Собранию Особое внимание вопросу доступности первичной медико-санитарной помощи. Мы должны проанализировать сегодняшнюю ситуацию, чтобы оценить, что необходимо сделать , чтобы соответствовать лучшим стандартам. Наша цель — обеспечить качественной медицинской помощью всех южноуральцев, особенно тех жителей, которые проживают в самых удаленных от города деревнях.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КАБИНЕТЫ

В региональную программу капитального строительства включено возведение объектов здравоохранения муниципальных образованиях. В том числе, в так называемых «глухих селеньях».

Профильные ведомства, как сообщил министр здравоохранения Сергей Приколотин, разработаны критерии, по которым определяют доступность медицинской помощи. Согласно им, даже в населенном пункте с населением от 100 до 300 человек, если расстояние до ближайшего лечебного учреждения составляет более 6 км, должен быть свой ФАП. Если в селе проживает менее 100 человек, практикуется форма выездного ФАПа. Это медкабинет на колесах. Пять передвижных кабинеты закуплены регионом на средства областного бюджета по распоряжению губернатора Бориса Дубровского и работают в Уйском, Брединском, Варненском, Кизильском и Нагайбакском районах. Необходимо приобрести еще девять. Из областного и федерального бюджета будет выделено более 30 млн руб.

Кстати, передвижной ФАП лицензируется так же, как стационарный. И перечень оборудования в них одинаковый.

СОТНЯ НОВЫХ, ПЛЮС…

Согласно программе капитального строительства в течение 2018-2020 гг в Челябинской области будет построено 100 новых объектов здравоохранения с учетом частичной замены существующих. Цена вопроса — 1 млрд 379 млн руб.

Но на сотне ФАПов история не закончится. Учреждения здравоохранения нужно модернизировать, переоснащать.

ТРИ ДЕСЯТКА — В ЭТОМ ГОДУ

Программа «Сто ФАПов» уже стартовала. Так, в нынешнем году построят 30 сельских медучреждений. Из областного бюджета на стройку направят 123 млн руб.

Новая модель ФАПа — принципиально иное решение. Это не только помещение для оказания медпомощи, но и комфортабельная квартира для специалиста, готовая для проживания. Новый проект уже утвержден.

Кстати, наш регион одним из первых субъектов Российской Федерации, разработавший универсальную модель сельского медучреждения. Но у нас есть преимущества. Да, это сложнее и затратнее, но, как подчеркнул губернатор Борис Дубровский, важно решить проблему жилья для специалистов, которые поедут на село.

Нзн один принципиальный вопрос — кадры. В Челябинской области работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2018 г программа расширена не только на села, но и на малые города. В населенных пунктах численностью до 50 тыс человек тоже появятся медработники по данным программам.

Так, в нынешнем году планируется привлечь на село 73 специалиста врачебного звена и 42 фельдшера. Программа работает по принципу софинансирования областного и федерального бюджетов, но основные средства поступают из региональной казны. И Челябинская область опять была первой, а потом появилась федеральная программа.

В 2017 г по инициативе губернатора Бориса Дубровского принят областной закон о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медработникам в возрасте до 50 лет, прибывшим на село работать фельдшерами, в размере 500 тыс руб. На выплату направляются средства областного бюджета. Врачи получают по 1 млн руб. Согласно контракта, специалисты обязаны отработать на селе не менее пяти лет. За пять лет на село отправились работать 500 врачей. Программа показала себя эффективно. Хотя треть примерно уезжает из территории сразу по окончании контракта. Есть и те, кто досрочно прерывает обязательства, и наши вопросы уже решаются в суде. Но 2/3 остаются! И это хороший результат.

Врач на селе - очень уважаемый человек

СПРОСИТЬ СТРОЖЕ

Большим подспорьем учреждений здравоохранения на селе является программа целевого набора по обучению медиков. Заказчиком программы выступает министерство здравоохранения Челябинской области.

В Челябинской области меняются условия целевого набора. Прежние не позволяли реализовать пожелания заказчика полностью. Так, юридическая составляющая трехстороннего договора была несовершенной. Невыполнение контракта не влекли никаких последствий для выпускника медицинского вуза.

Получается, бюджет затратил на подготовку будущего врача средства, а высококвалифицированного специалиста, например, в межрайонный медицинский центр не получил.

Потому по распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделены дополнительные средства для стипендиального фонда целевиков. И они получают к стипендии добавку за счет областного бюджета. Но и у студента возникают финансовые обязательства, что поможет привлекать выпускников-целевиков к исполнению своих обязательств. В течение трех лет молодые врачи будут обязаны отработать в госучреждениях областной системы здравоохранения.

КСТАТИ

Вопрос обновления автопарка службы «скорой помощи» — один из приоритетных для губернатора Бориса Дубровского. В 2018 году губернатор распорядился выделить средства на покупку 57 автомобилей. Парк серьезно обновлен, причем 20 машин поступили в Челябинск. В преддверие саммитов ШОС и БРИКС, в соответствии с требованиями организации международных событий, будут приобретаться и далее.