«Дети теряли сознание от боли»: три вопроса о трагедии с батутом в Катав-Ивановске

6 Авг. 16:18 2018-08-06T17:49:32+03:00

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1. КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО?

ЧП случилось в пятницу, 3 августа, на центральной площади. К концу рабочего дня поднялся сильный ветер. Порывы вырвали крепление батута, и он перевернулся вместе с детьми. По словам очевидцев, надутая конструкция пролетела около 30 метров и только потом ее остановили. Внутри находились четверо ребят от 3 до 12 лет, они выпали на лету.

Все произошло внезапно. Никто толком ничего и не понял. Взрослые кинулись к детям, которые лежали на траве, корчились от боли.

— Пострадали две девочки годика по четыре и еще одна лет 12-ти. И трехлетний мальчик. Они сильно плакали, не понимали, что происходит. Прохожие сбежались, машины остановились, — рассказал очевидец Вячеслав. — Две девочки настолько сильно ударились, что стали терять сознание от боли. Бабушка одной из них сделала внучке массаж сердца и искусственное дыхание. Я вызвал неотложку. Врачи приехали минут через пять, начали оказывать помощь на месте, потом всех увезли в больницу.

Взрослые кинулись к детям, которые лежали на траве, корчились от боли. Фото: очевидица Анна.

По словам школьницы Вероники, которая каталась на велосипеде неподалеку, одна из девочек громко кричала «Темно!», видимо, от удара потемнело в глазах. Еще у одной из ноги сочилась кровь. Рядом с ней сидел ее трехлетний брат, весь в царапинах и ссадинах. Дети приехали в гости к бабушке из Ростова-на-Дону.

— Батут разодрало в клочья. Моя дочь вышла с него за пару минут до случившегося... Это было ужасно, столько криков и слез, — вспоминает свидетель случившегося Екатерина.

Работники аттракциона суетились вокруг и хватались за головы.

— Один кричал на другого, что тот не закрепил батут. Мужчина постарше постоянно звонил куда-то, говорил, что их засудят, что у них серьезные проблемы, — говорит очевидица Анна.

Работники аттракциона суетились вокруг и хватались за головы. Фото: соцсети.

2. ЧТО С ДЕТЬМИ?

— У всех детей закрытые черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, ушибы и переломы. Двое пострадавших сейчас находятся в хирургическом отделении Катав-Ивановска. Один ребенок доставлен санавиацией в областную детскую больницу, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Мама Вероники добавила, что девочку из Ростова сегодня выписали домой. А самую тяжелую пострадавшую увезли в Челябинск с переломом бедра.

3. КТО ОТВЕТИТ ЗА ЧП?

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Если вина владельцев батута будет доказана, им грозит штраф до 300 тысяч, а также лишение свободы до двух лет, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

всех детей закрытые черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, ушибы и переломы. Фото: соцсети.

КСТАТИ

Надувные батуты опасны для жизни

Большая их часть стоит в городах области незаконно

- Большая часть батутов, которые сейчас стоят в Челябинске, незаконна. Ставят их рядом с деревьями, вблизи дорог, ограждений нет, толком они не закреплены. Ни аптечки, ни правил поведения. А, по статистике, батут является самым травмоопасным аттракционом, - объясняет депутат челябинской городской думы Александр Галкин. - Если вы хотите, чтобы ребенок попрыгал, ведите его в муниципальный парк, сквер, потому что там у владельцев батута есть договор, их постоянно проверяют. Пользованный надувной аттракцион стоит 150 тыс. руб., новый - 300 тыс. руб. За лето предприниматели его несколько раз окупают, не платя при этом налоги и аренду и не отвечая за здоровье и жизнь детей.

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