СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-07T15:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Клементьев из села Великопетровка Карталинского района фермерствовать начинал вместе с отцом. А свое собственное хозяйство основал, перешагнув возраст Христа, когда исполнилось 34 года. До этого были поиски себя: отъезд из родного села в город, учеба в вузе, работа на комбинате металлургом. Но однажды понял, что «рожденный пахать металл варить не может» (так сам молодой человек, перефразируя афоризм Максима Горького, говорит о себе) и вернулся в сельскую глубинку, ближе к земле.

В этом году Сергей получил грант на развитие семейной животноводческой фермы — более 8 млн рублей. Часть средств уже вложена в приобретение кормоуборочной техники, еще часть будет потрачена на покупку мясного скота герефордской породы. Кроме того, в хозяйстве выращивают лен, пшеницу, серые хлеба, содержат овец.

Таких фермеров, как Сергей Клементьев, в сельской глубинке Челябинской области становится с каждым годом все больше и больше. И происходит это благодаря госпрограмме поддержки малых форм хозяйствования.

27 июля в поселке Краснинском Верхнеуральского района областные власти собрали крестьян на областной праздник «День фермера», чтобы подвести итоги, отметить лучших и напутствовать начинающих.

В официальной части мероприятия состоялось посвящение в фермеры: на сцену Дома культуры, где проходило торжественное собрание, пригласили тех, кто получил грант в этом году. Под дружные аплодисменты им вручили футболки с надписью «Я — фермер» и памятные подарки, сопроводив напутствием регионального Союза фермеров.

А опытные сельские предприниматели получили благодарственные письма, грамоты и дипломы за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие сельского хозяйства.

В текущем году господдержку уже получил 31 начинающий фермер, а до конца года, за счет дополнительно выделенных средств, смогут воспользоваться грантами еще 11 начинающих фермеров. Для сравнения, годом ранее начинающих фермеров-грантополучателей было 17. Общая сумма поддержки начинающих фермеров в 2018 году составит 113,7 млн рублей.

Кстати, в текущем году фермеров не случайно собрали в поселке Краснинский Верхнеуральского района. Здесь работает ООО «Хлебинка», которое было создано в 1990-е годы в виде фермерского хозяйства. Сегодня это процветающее предприятие. В День фермера на полях «Хлебинки» был организован показ современной техники, которую используют на предприятии для проведения различных полевых работ — от посева до кормозаготовки и уборки зерна.

А в этом время

Аграрии Челябинской области получат 139 млн рублей целевой господдержки на компенсацию потерь, связанных с резким повышением цен на горюче-смазочные материалы в период посевной кампании: 113 млн из федерального бюджета и 26 млн из региональной казны.

Прямая речь

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков:

— Фермеры — это дружная сила, которая сегодня позволяет развивать и увеличивать объемы производства. Учитывая уровень развития таких отраслей, как птицеводство, свиноводство, перерабатывающая промышленность, нам нужно наращивать сбор зерна, и фермерские хозяйства это демонстрируют на протяжении последних лет.

В прошлом рекордно урожайном году, когда было собрано 2 млн 307 тыс. тонн зерна, фермеры собрали почти половину этого урожая, и это направление работы хозяйств необходимо развивать, — подчеркнул вице-губернатор.