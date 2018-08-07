Южноуральских трактористов пригласили на Всемирный конкурс пахарей

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-07T15:27:39+03:00

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На конкурс съехались лучшие механизаторы из 21 сельскохозяйственного района Челябинской области. Они продемонстрировали фигуры высшего тракторного «пилотажа» и отличное знание теории.

Практическая часть разделилась на два этапа — фигурное вождение трактора МТЗ с сельскохозяйственным прицепом и вспашка небольшого участка. Для пахоты использовались современные тракторы «Кировец» в сцепке с оборотным восьмикорпусным плугом.

Победителями признаны: механизатор крестьянского хозяйства «Чирков Н. М.» из Варненского района Станислав Бредихин и два механизатора из Чебаркульского района — Сергей Ступенев (СПК «Сарафаново») и Ринат Галиулин (ООО «Чебаркульская птица»).

Приехавший из Москвы на выставку представитель федерального Минсельхоза, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев выразил надежду, что Челябинская область направит своих лучших трактористов на международные соревнования «Всемирный чемпионат по пахоте», который запланирован на 2020 год.

Прямая речь

Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин:

— Ключевые фигуры в сельском хозяйстве — это механизатор и животновод. Проведение производственных конкурсов, как для трактористов, так и для операторов машинного доения, операторов по воспроизводству стада, которые мы организуем каждый год, — это требование времени. Они заставляют работников готовиться к соревнованиям, повышать свою квалификацию и в своей повседневной работе поднимать производительность труда.

В современной истории Челябинской области конкурсы пахарей проводятся с 2012 года, но практика таких производственных соревнований пришла из далекого прошлого, из времен Советского Союза. В 1974 году на Южном Урале был проведен Всесоюзный конкурс трактористов-машинистов, на котором победил механизатор Брединского совхоза Иван Куликов. Он же принял участие в международном конкурсе пахарей в Праге и там тоже занял призовое место.