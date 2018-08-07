«Владеет единоборствами, может ограбить»: из курганской колонии сбежал разбойник

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-07T15:27:39+03:00

Владислав Пеньков сбежал 2 августа, но рассказали об этом спустя пять дней.

По слухам, он уже совершил новые преступления, оказавшись на свободе

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Пропажу зэка в колонии заметили вечером 2 августа. Курганская ИК-6 стоит на окраине деревушки Иковка в 20 минутах езды от областного центра. Отсюда и сбежал Владислав Пьянков. Последний раз сотрудники и другие арестанты видели его копошащимся в гараже, где у него было рабочее место.

За решетку беглец попал за разбой. Подробностей преступления не раскрывают, но очевидно, что это было какое-то несущественное нападение. Потому что вместо строгого режима, как обычно бывает в таких случаях, курганцу дали четыре года в колонии-поселении. Но как разбойник смог сбежать?

— Там не предусмотрен тотальный контроль за осужденными. Они находятся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по колонии. Могут даже выходить в деревню. Очевидно, что Пьянков этим и воспользовался, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Бежать из Иковки труда не представляет. Есть ж/д-станция, неподалеку от колонии проходит трасса, где можно словить попутку. В ведомстве добавили, что сбежавший склонен к совершению краж, грабежей, алкоголизму, бродяжничеству. Имеет навыки самообороны, ранее занимался карате и рукопашным боем. Возможно, столь нелицеприятная характеристика осужденного за разбой породила в народе новые слухи:

— Друг рассказал, что видел, как люди в форме прочесывали Западный район. При этом один человек на берегу Тобола прямо в одежде прыгнул в реку и поплыл на другой берег. Может, это был беглец?

— Говорят, он в том районе на бульваре Солнечном ограбил магазин…

Но пресс-служба ФСИН слухи опровергает.

— К поискам подключилась полиция. Поначалу розыск вели только наши сотрудники, но пока ничего. Поэтому о побеге сообщили лишь сегодня, 7 августа. Вдруг ориентировка поможет, — добавили в ведомстве.

Кстати, когда беглеца найдут, ему могут увеличить срок едва ли не в два раза. Наказание за побег — до пяти лет колонии. Плюс можно лишиться лафы в поселениии и загреметь на строгий режим.

Ориентировка

Пьянков Владислав Андреевич, 26 лет. Родом из Половинского района Курганской области. Рост 172 см, коренастый, европейское овальное лицо. Голубые глаза, сросшиеся мочки ушей. На плече изображен кельтский узор — вязь.

Если вам что-то известно о беглеце, звоните 02 или (3522) 47-65-38, 47-65-00.