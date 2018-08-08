«Мужики, ничего личного»: в Челябинской области налетчик стрелял в полицию, чтобы попасть в тюрьму

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-08T15:36:27+03:00

В руках у грабителя было ружье попроще, чем этот карабин на фото. Но убить из него тоже было можно...

Рецидивиста из Нязепетровска на это подтолкнул рассказ О. Генри

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Герою этой истории 45 лет, большую часть из них он провел за решеткой. Осенью прошлого года освободился и вернулся в родной поселок Серный ключ под Нязепетровском. Но попав на свободу, зэк со стажем озадачился, как… вернуться обратно — в тюрьму.

«ВЫЗЫВАЙ МЕНТОВ, ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ!»

Небольшой продуктовый магазин «Молния» на окраине Нязепетровска. Половина седьмого, до закрытия полтора часа. Продавец в фартучке потихоньку подбивает кассу и собирается домой. Из покупателей только одна бабушка, выбирает товар у витрины. Тут внутрь вваливается пьяный мужик в камуфляжной куртке и с мешком.

— Заходит и спрашивает: «Колбаса есть? А сало?». Я ему предложила. Он стал просить водку. А мы продаем только пиво. Взял пару бутылок. Смотрю, полез в мешок, думаю за деньгами. А он… достал ружье, — вспоминает продавец Галина. — Я его спрашиваю: «Вы что, стрелять собираетесь?». А он нет, на охоту пойду, говорит. Собрал двустволку, расстегнул куртку, а на поясе полнехонький патронташ. Зарядил ружье. Бабушка перекрестилась.

Галина продолжила складывать продукты в пакет:

— С вас тысяча рублей.

Мужик отхлебнул из бутылки и закричал, направив ружье в сторону от Галины:

— Вызывай ментов! Это — ограбление.

Вот в этом магазинчике все случилась. Фото: ГУ МВД.

ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ

Ба-бах! В потолке зазияла дыра. Галина убежала на склад, закрылась и трясущимися руками набрала «02». Налетчик с пакетом продуктов посеменил на улицу в сторону кладбища. Полицейские приехали быстро и отправились по следу:

— Стоять! Брось ружье!

Грабитель стал палить в воздух в сторону преследователей. Добежал до кладбища, отдышался, бросил оружие в сторону и поднял руки со словами:

— Мужики, ничего личного. Так надо.

Дырка от выстрела в магазине. Фото: ГУ МВД.

ПЛАН ПОДСКАЗАЛА КНИГА

— Грабителю 45 лет, он был судим девять раз, в основном за кражи. Вышел в сентябре прошлого года. Официально нигде не работал. Кому дрова расколет, кому огород вскопает. Семьи у него нет. Есть дом, но не пригодный для жизни, — рассказали в Следственном отделе по городу Верхний Уфалей. — Пошел на это преступление, потому что никак не может адаптироваться к нормальной жизни.

У задержанного отличная характеристика до 18 лет. Был примерным парнем. Учился хорошо. Потом связался с плохой компанией и...

Еще он рассказалывал, что читал в тюрьме рассказ О. Генри «Фараон и хорал». Там бродяга воровал и хулиганил, чтобы его посадили в тюрьму. Но его все время отпускали. И дабы не повторить неудачу героя книги герой нашего материала взял в руки ружье: чтобы уже наверняка арестовали.

Из этого ружья палил налетчик... Фото: ГУ МВД.

«КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАНТИК»

Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» стало известно, что незадолго до ограбления налетчик приходил в отдел полиции и просил, чтобы его посадили. Естественно, его послали подальше...

Он из тех людей, которых называют «криминальный романтик». Ему в тюрьме лучше. Но желание налетчика попасть в тюрьму — это только версия. Истинные мотивы предстоит выяснить.

А где он взял ружье? Этого пока следователи не говорят. Разрешения на ношение оружия у него не было, поскольку судимым людям оно не дается. Сейчас «криминальный романтик» в СИЗО. За разбой ему грозит до 10 лет.

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