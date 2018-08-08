Рельсовое производство ЧМК посетил полпред президента РФ

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-08T14:24:10+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетила делегация во главе с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Председатель Совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин и управляющий директор комбината Анатолий Щетинин провели экскурсию по одному из крупнейших отечественных производств качественного фасонного проката. Технические возможности оборудования позволяют выпускать рельсы и для высокоскоростных магистралей.

Гостям показали рельсобалочный стан с уникальной технологией закалки рельсового проката в полимере, которая не имеет аналогов в России, благодаря ей продукция приобретает высочайшие характеристики надежности. Серийный выпуск рельсов ЧМК запустил в начале 2016 года, на сегодняшний день уже освоено производство 8 видов рельсового проката. Рельсы отличаются высокими эксплуатационными показателями по прочности и пределу выносливости. Металл для прокатки комбинат выплавляет сам, строго контролируя и гарантируя высокое качество продукции и кратчайшие сроки изготовления. Для модернизации транспортной инфраструктуры России ЧМК уже поставил около 650 тыс. тонн рельсов в рамках долгосрочного контракта с РЖД.

Комбинат готов будет поставить необходимый объем рельсов для строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск. ЧМК уже произвел пробную партию 100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей со скоростями до 250 км/ч, сейчас завершается процедура их сертификации. На очереди освоение рельсов для высокоскоростных магистралей со скоростями до 400 км/ч.

Рельсобалочный стан оснащен замкнутым циклом водоснабжения, высокоэффективными аспирационными установками и полностью отвечает современным экологическим требованиям. На сегодняшний день ни один проект по модернизации производства ЧМК не обходится без применения современных экологичных технологий. С момента вхождения ЧМК в состав Группы «Мечел» в модернизацию инвестировано более 70 млрд рублей, в том числе в природоохранные мероприятия — 5 млрд рублей. Реализация комплексной экологической программы с 2003 по 2017 годы позволила ЧМК достичь 30%-го снижения выбросов в атмосферу. По сравнению с 1990 годом выбросы сократились почти в 4 раза.

Сейчас комбинат стал участником пилотного для России проекта: на предприятии начался добровольный экологический аудит, его под контролем общественных организаций и надзорных ведомств проводят независимые эксперты «НИИ Атмосфера» в рамках трехстороннего соглашения, подписанного «Мечелом» с руководством Челябинской области и Росприроднадзором. Итогом экологического аудита станет рекомендация перечня мероприятий, которые дополнят комплекс природоохранных мер (на общую сумму 1,4 млрд рублей), уже предусмотренных данным соглашением. В документе, в частности, прописаны обязательства ЧМК по модернизации газоочистки в кислородно-конвертерном цехе, приобретению установки для очистки Баландинского пруда-осветлителя и по установлению стационарных экологических постов для непрерывного мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны. После завершения независимого экологического аудита будет разработана экологическая программа до 2025 года.

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