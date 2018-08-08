Скандал с танцующими врачами: сотрудницы «скорой» в Челябинске прославились из-за слухов об увольнении

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-08T14:19:08+03:00

Героиня ролика объяснила, что своим танцем девушки никого не хотели обидеть, они вообще не знали, что он поднимет такую шумиху. Фото: кадр с видео.

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«В России быть веселым нельзя», высказались челябинцы по поводу очередного танцевального скандала в соцсетях. На этот раз «шумит» видео двух сотрудниц «скорой помощи» из Челябинска. Девушки подвигались в свой законный перерыв на работе и выложили ролик в интернет. И тут же на них свалилась печальная слава.

РУКОВОДСТВО ИХ НАКАЖЕТ

В видеоролике врачи танцуют в служебных куртках и брюках в комнате для отдыха. Танец не провокационный, не эротический, не у каталок с пациентами. Но в соцсетях поползли слухи, что за это Веру и Таисию собираются наказать на работе.

— Две подруги работают в «скорой», целыми днями они спасают людей, и у них совершенно нет времени на походы в клубы. А танцевать девчонки очень любят. Недавно они записали танцы во время своего перерыва и выложили в сеть. Теперь руководство хочет наказать их, — пишет telegram-канал Mash.

Меньше чем за сутки видео посмотрели 127 тысяч человек. В комментариях разразился спор: одни не видят причины для наказания девушек, другие требуют разобраться с ними.

— Это просто жажда пиара. Человек, мыслящий давно, знает и понимает, что за это последует наказание. Танцуй, пожалуйста, сколько душе угодно, но не используй при этом служебную форму, — написал Александр.

— Совсем уже. А мы потом ждем «скорую» часами, — возмутилась Вероника.

— У наших врачей и учителей никаких прав. Должны ходить полостью закрытые, не улыбаться, ничем не увлекаться и сидеть дома взаперти, а лучше на работе, — высказалась Елена.

Ролик мигом облетел и челябинские паблики во ВКонтакте. Многие челябинцы заступились за девчонок.

— Они ежедневно видят боль, развлеклись в перерыве, что в этом зазорного? Они же не стриптиз вытанцовывали голыми! Жизнерадостные, веселые девушки. Молодцы, — пишет челябинка Наталья.

— Фельдшер не человек, что ли? Работают сутками, а получают копейки. Ничего плохого не сделали и получают наказание. Уже не знают, к чему придраться, — возмущается Амира.

Многие челябинцы заступились за девчонок. Фото: кадр с видео.

МЫ НЕ ПОНИМАЕМ, В ЧЕМ ШУМ

Героиня ролика Вера объяснила, что своим танцем девушки никого не хотели обидеть и даже не представляли, что он поднимет такую шумиху.

— Я сейчас в отпуске, про наказание и проверку слышу впервые. Таисия тоже. Видео было у меня на стене в соцсети месяц назад, потом я его удалила. Кто и когда успел скачать — не знаю. Наш танец на работу никак не повлиял. Видео мы снимали ночью, в комнате отдыха, — говорит сотрудница «скорой».

МЫ НАОБОРОТ ГОТОВЫ ИХ ПООЩРИТЬ

В челябинской станции скорой помощи слух про наказание девушек опровергли. Руководство подстанции узнало об этой истории от журналистов, и увольнять или штрафовать Веру и Таисию не собирается.

— Пусть разминаются между вызовами, это же отлично! Они ведь не танцуют на вызове у пациента. И в этом видео нет ничего плохо, — прокомментировали в челябинской станции скорой помощи.

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