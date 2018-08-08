«Руль и тормоза неисправны»: в Челябинске чиновников завалили жалобами на маршрутки

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-08T14:15:41+03:00

Чаще всего в микроавтобусах плохо работают важнейшие системы

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В прошлом году челябинка Лидия Шишова упала в маршрутке — водитель резко затормозил и пассажирка пролетела с конца салона до кабины. Лидия ехала с маленьким сыном. Шофер не помог ей, а он высадил мать на остановке и уехал.

В травмпункте рентген показал прелом крестца. Сейчас идут суды. Лидия требует компенсировать ей затраты на реабилитацию и моральный вред.

Этот случай хамства маршрутчиков далеко не единственный. Во всевозможные инстанции регулярно летят жалобы на чумазые ПАЗики, несоблюдение графика, превышение скорости и незнание языка водителями-мигрантами.

На днях активисты из Общероссийского народного фронта с полицией вышли в рейд.

— Нужно перестать относиться к коммерческому пассажирскому транспорту как к бизнесу, нуждающемуся в преференциях. Сегодня если коммерсант едет в невыгодный район, власти оплачивают ему субсидию. В это время электротранспорт и автобусы банкротятся. Мы потеряли дисциплинированных водителей, исправный транспорт и фиксированное расписание. Льготники не могут пользоваться привелегиями, — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Во время рейда 7 августа одну маршрутку эвакуировали на штрафстоянку — был поврежден газовый баллон. Плюс еще выписали с десяток штрафов. Но это капля в море.

Рейды продолжат, учитывая, что ГИБДД во время обычного дежурства также проверяет маршрутки.

— Самое частое нарушение — неисправный руль и тормоза. Итоги рейда весьма показательны: в Челябинске очень необходима комплексная проверка состояния автотранспорта коммерческих перевозчиков и профпригодности водителей, — настаивают общественники.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Беда в том, что от одного обращения ситуация не изменится и водитель, скорее всего, останется безнаказанным. Если вам не нравится манера вождения, шофер лихачит, курит или уткнулся в смартфон, зачастую достаточно позвонить собственнику маршрута. Во всех маршрутках висит информация о перевозчике и контактный телефон. Жалуйтесь диспетчеру устно. Обычно, шоферу тут же звонят.

Узнать телефон перевозчика можно и на сайте управления транспорта Челябинска chelgortrans.ru.

Если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД, то звоните в дорожную полицию: (351) 728-60-10, 728-60-11, 728-60-12. Чем больше будет жалоб, тем скорее чиновники возьмутся за наведение порядка.

Не лишним будет написать жалобу в управление транспорта. Если таковых накопится кипа, то договор с перевозчиком могут расторгнуть. Прецеденты уже были: например, на маршрутку №79. Правда она до сих пор спокойно ездит по Челябинску.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2018 года:

69 маршруток увезли на штрафстоянку;

63 аварии, в которых четыре человека погибли;

104 были ранены.

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