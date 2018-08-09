2018-08-08T20:25:52+03:00
Общество

Полпред Президента в УрФО Николай Цуканов остался доволен подготовкой к саммитам

Объекты будут готовы в срок
Ольга АНТОНОВА
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В движении: полпред Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский начали осмотр объектов к саммитам со строящегося терминала аэропорта. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.В движении: полпред Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский начали осмотр объектов к саммитам со строящегося терминала аэропорта. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
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Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов, сойдя с трапа самолета в Челябинске ранним утром, тут же окунулся в работу. Ему представили проект стпроительства терминала воздушных ворот города, он осмотрел стройплощадку.

К 1 января 2020 г терминал заработает внутренних линий заработает в полную силу. Но кроме того, предстоит реконструировать аэродромное поле так, чтобы появились 45 перронов. Кардинально изменится, увеличившись в площади, здание существующего терминала. Он заработает на международные рейсы.

— Я увидел правильное понимание проблем, которые решает регион по реконструкции инфраструктуры аэропорта. Зона ответственности разная. Например, взлетно-посадочная полоса — зона ответственности Минтранса РФ. В части аэропорта и инфраструктуры — ответственность инвестора. Своя специфика по реконструкции международного сектора. Ответственные определены, есть четкое понимание. Губернатор вопросы контролирует, — подчеркнул Николай Цуканов.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что поддержка со стороны полпреда нужна. Некоторые вопросы до сих пор на согласовании с федеральными ведомствами. В присутствии полпреда удалось оперативно решить некоторые из них.

Полпред удовлетворен темпами строительства конгресс-холла «Таганай» по ул. Труда.

— Нужно по каждому проекту разработать «дорожные карты». Я попросил губернатора, чтобы он назначил руководителя проекта, отвечающего за строительную часть подготовки. Я убедился, что работа идет системно, — подчеркнул Цуканов.

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