2018-08-08T20:42:36+03:00
Общество

Полпред Николай Цуканов передал челябинской школьнице автограф Владимира Путина

Серьезное совещание в резиденции губернатора Челябинской области расцветил трогательный эпизод
Ольга АНТОНОВА
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Повестка рабочего совещания полпреда Николая Цуканова в Челябинске 8 августа была объемной и очень деловой. Но среди множества деловых пунктов нашлось место маленькой радости. Николай Цуканов передал челябинской школьнице автограф президента страны.

Отличнице из школы №5 он передал от главы государства привет, пожелания здоровья и активной жизненной позиции: развивать в будущем родной Челябинск.

Даша Панова не только отлично учится, но блистает на олимпиадах, дважды была в «Артеке». Боевая девчонка написала в приемную Президента, поздравила Владимира Путина с Днем России и попросила его автограф. Просьба исполнена. У Даши есть росчерк пера самого Владимира Путина.

На совещание в резиденцию губернатора пригласили звезду математики, выпускника физико-математического лицея N31 Марата Абдрахманова. Николай Цуканов и Борис Дубровский поздравили юношу с победой на Международной математической олимпиаде.

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