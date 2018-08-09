Полпред президента Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский обсудили социально-экономическое развитие региона

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-08T21:22:32+03:00

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Челябинская область занимает 11 место в стране и 4 в УрФО по объему инвестиций. Регион одним из первых выполнил федеральную программу переселения из ветхого жилья, поставив красивую точку в виде сдачи в Челябинске ЖК Смолинский, где квартиры получили жители сносимых бараков.

Регион решает вопрос проблемных дольщиков. Еще недавно Южный Урал занимал 1 место по числу проблемных строек. Сейчас ситуация улучшилась, однако еще есть над чем работать.

Об этом и многом другом речь шла накануне на совещании в резиденции губернатора с участием полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова и главы региона Бориса Дубровского. Темой разговора с правительством региона стало социально-экономического развития Челябинской области.

Николай Цуканов отметил и проблемные вопросы. В частности, экологическую ситуацию. Он привел пункты майского Указа президента России, в которых снижение выбросов в атмосферу в Челябинске и Магнитогорске отмечено как важнейшая задача.

— В одиночку региону не справиться. Необходима помощь федерального правительства.

Кстати, подробно тему экологии Цуканов обсудит на совещании с руководителями промышленных предприятий региона, где они расскажут о том, как будут снижать нагрузку на окружающую среду.

Губернатор Борис Дубровский обрисовал социально-экономическую ситуацию как стабильную с ростом основных показателей. Развивается социальная сфера. Строятся детсады, школы, учреждения здравоохранения. Регион в числе немногих продолжает программу переселения из аварийного жилья.