Губернатор Борис Дубровский раскрыл «дорожные карты» по экологии полпреду Николаю Цуканову
В среду, 8 августа, во время своего визита на «Мечел» полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов осмотрел рельсобалочный стан, способный выпускать рельсы для высокоскоростных магистралей. Руководством предприятия отмечено, что производство соответствует современным требованиям защиты окружающей среды.
После, в резиденции губернатора, Цуканов и Дубровский обсудили реализацию комплекса мер по улучшению экологической ситуации в регионе.
— То, что мы увидели на ЧМК, с одной стороны — современные технологии. С другой, — воздействие на экологию. Нужна программа для исполнения поручения Президента РФ. Есть понимание о воздействии на экологию региона промышленности, автотранспорта Есть вопросы мусорных полигонов и свалок. В этой части вопрос — зона ответственности органов власти региона, — отметил Цуканов.
Борис Дубровский сообщил, что по каждому городу, где есть производство, разработана «дорожная карта»:
- Магнитогорск и Челябинск обозначены в Указе Президента России как территории, где надо навести порядок в экологии. Мы защищаем свою программу в Минэкологии.