Губернатор Борис Дубровский раскрыл «дорожные карты» по экологии полпреду Николаю Цуканову

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-08T21:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 августа, во время своего визита на «Мечел» полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов осмотрел рельсобалочный стан, способный выпускать рельсы для высокоскоростных магистралей. Руководством предприятия отмечено, что производство соответствует современным требованиям защиты окружающей среды.

После, в резиденции губернатора, Цуканов и Дубровский обсудили реализацию комплекса мер по улучшению экологической ситуации в регионе.

— То, что мы увидели на ЧМК, с одной стороны — современные технологии. С другой, — воздействие на экологию. Нужна программа для исполнения поручения Президента РФ. Есть понимание о воздействии на экологию региона промышленности, автотранспорта Есть вопросы мусорных полигонов и свалок. В этой части вопрос — зона ответственности органов власти региона, — отметил Цуканов.

Борис Дубровский сообщил, что по каждому городу, где есть производство, разработана «дорожная карта»:

- Магнитогорск и Челябинск обозначены в Указе Президента России как территории, где надо навести порядок в экологии. Мы защищаем свою программу в Минэкологии.