ЧМК предложит новые рабочие места на ярмарке вакансий

СЕГОДНЯ 07:50 2018-08-09T07:59:53+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с Центром занятости Челябинска проведет 11 августа ярмарку вакансий во Дворце культуры ЧМК. Предприятие объявило набор персонала в связи с запуском новых производственных участков.

Набор персонала на ЧМК объявлен по востребованным рабочим специальностям. Сегодня предприятию требуются токари, фрезеровщики, электросварщики ручной сварки, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, машинисты кранов и слесари по сборке металлоконструкций.

11 августа с 11:00 до 14:00 специалисты управления персоналом комбината подробно расскажут потенциальным работникам об имеющихся вакансиях, условиях трудоустройства, а также возможностях карьерного роста.

Челябинский металлургический комбинат является крупнейшим работодателем Челябинска. Для представителей рабочих специальностей на ЧМК есть возможность профессионального роста и подготовки в собственном учебном центре комбината, на базе которого постоянно проходят обучающие курсы и курсы повышения квалификации.

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