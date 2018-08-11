Южноуральцы собирают деньги, чтобы помочь влюбленным быть вместе

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-10T13:20:41+03:00

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Олег и Людмила познакомились в Интернете. Он живет в Миассе, она — в Волгограде. Оба инвалиды-колясочники. Несмотря на это, вот уже три года девушка каждые пару месяцев мотается к любимому за тысячу километров на поезде. А сейчас пара решила создать настоящую семью и жить вместе. Но есть одна проблема…

КОЛЯСКА СЧАСТЬЮ НЕ МЕШАЕТ

— Говорю сразу: то, что мы два колясочника, нисколько не мешает нам строить семью, быть влюбленными и счастливыми, — рассказывает Олег Вьяльцов. — Безусловно, у нас возникают какие-то трудности, как и у других людей. Но также есть и большое желание быть вместе, поэтому нам все по плечу. Есть только одно препятствие: нам нужен пандус. Причем, не простой, а, судя по стоимости, золотой. Нам насчитали 160 тысяч рублей. Такую сумму копить мне придется очень долго. Поэтому я и решился попросить помощи у всех, кто не останется равнодушным к нашей истории.

Олег и Людмила пока живут в разных городах и встречаются раз в несколько месяцев. Фото: из личного архива Олега.

Пара решила, что лучше Олегу переехать в Волгоград к Людмиле. Поэтому пандус нужно установить в ее доме — обычной городской высотке, абсолютно не приспособленной для инвалидов. Людмила справлялась без пандуса, так как у нее ситуация со здоровьем попроще. Она даже живет одна, так как совершенно самостоятельна в быту и более мобильна. Сама осторожно спускается на коляске прямо по ступенькам, держась за перила. А подняться обратно ей помогает соседка.

У Олега более тяжелая травма и коляска. Она одна весит 140 кг, а вместе с хозяином — больше 200. Так что, затащить его куда-либо по лестницам не получится. Именно поэтому Людмила ездила в гости к Олегу, а не наоборот.

В подъезде у молодого человека — широкий лестничный пролет, поэтому там не было проблем сделать пандус. В доме Людмилы так не получится. Сооружение придется выносить на улицу. С одной стороны, это удобно и долговечно, но в тоже время — не дешевое удовольствие. Придется пробивать дыру в стене и делать отдельный выход. Отсюда и такая цена.

Примерно такой пандус нужен Олегу и Людмиле. Фото: соцсети.

— Нам не нужны деньги, нам нужен пандус! Если бы была возможность попросить у каждого кусочек от этого пандуса и собрать его как пазл, то мы просили бы именно это.

Возможно, кто-то в Волгограде сможет помочь материалами или посодействуют в изготовлении. Мы будем благодарны за любую помощь!

ЖИТЬ, КАК ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

Выбирая место жительства, пара решила, что лучше Олегу переехать в Волгоград. И вот почему:

— Я очень люблю свой маленький и уютный городок, но по части доступности среды тут стопроцентный провал, — рассказывает Олег. — Я не могу попасть ни в больницу, ни в магазины, ни куда-то съездить. У нас в городе нет ни одного низкопольного автобуса. Общественный транспорт мне полностью недоступен. В соцзащите есть специальные "Газели" с подъемником, но все они стоят сломанные уже больше двух лет. В Волгограде же ситуация с этим гораздо лучше. Там мы сможем, как обычные люди, заехать в автобус и добраться, куда нужно. Как представлю, аж улыбка до ушей.

А еще в Волгограде значительно теплее, и сугробов по колено не бывает. Уральский же климат не подходит колясочникам. Одно из слабых мест у них — почки, которые не выносят холода. Снег в Миассе может пойти уже в октябре, а сходит только в апреле.

На своей страничке в «ВКонтакте» Олег написал в феврале прошлого года: «+ 15! А, может быть, возвращается лето? Может быть, зимы не будет, и не придется полгода сидеть дома... Да ну не, бред какой-то)». Читаешь это, и понимаешь: хоть и люблю лето, я для себя могу найти плюсы и в зиме. А человека на коляске она просто превращает в затворника.

— Я привык к такой жизни, но свою вторую половинку обрекать на такое не хочу, — говорит Олег.

В декабре ему исполняется 30 лет, и он мечтает отметить юбилей вместе с любимой девушкой. Олег открыл сбор средств в группе «Пандус — ты нам нужен!» в конце июля. За две недели удалось собрать уже 60 тыс. руб., а это больше трети необходимой суммы! Олег отчитывается о каждом перечислении, будь то три тысячи, или 100 рублей.

Почему не накопить денег самим? Доход влюбленных — это пособие по инвалидности в 15 тыс. руб. К примеру, зимой только за квартплату Людмила отдает половину этой суммы. Также деньги уходят на поддержание здоровья. Как раз сейчас Олег попал в больницу, и пока неизвестно, в какую сумму обойдется лечение.

Олег подрабатывает копирайтером. Но из-за травмы руки у него слабые и печатают медленно. А Людмила занимается рукоделием. Мастерит всякие женские штучки: заколки, шпильки, колье, броши, ободки…Но все же заказов немного, и больших денег этим не заработаешь.

Людмила создает прекрасные букеты из фоамирана. Фото: из личного архива Людмилы

Еще Людмила профессионально занимается спортом — греблей на каноэ. В этом году она дважды брала призовые места на соревнованиях всероссийского уровня. Но тренировки и выступления в разных городах занимают слишком много времени.

— Мне пришлось выбирать между спортом и личной жизнью. Конечно, я выбираю второе. Мы с Олегом планируем пожениться, — поделилась Людмила с корреспондентом газеты «Комсомольская правда».

Южноуральцы не только помогают влюбленным финансово, но и поддерживают морально. А еще возмущаются тому, что инвалиды должны на свои деньги мастерить пандусы, чтобы иметь возможность хотя бы выйти из дома.