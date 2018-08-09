Житель Кургана инсценировал мистическую смерть на рыбалке, чтобы не платить кредиты

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-09T17:06:01+03:00

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Эта история сильно позабавила интернет: некоторые даже восприняли поступок зауральца как руководство к действию. Прошлой весной житель села Колесниково под Курганом пришел к соседке:

— Собираюсь на рыбалку, присмотри за домом.

Женщина согласилась: с 40-летним соседом они знакомы не первый десяток лет. Позже мужчина еще раз зашел попрощаться в полном облачении: рыбацкие сапоги, теплая куртка, удочка на плече. Прошло пару дней, а с ловли он так и не вернулся.

Соседка забеспокоилась и пошла в полицию. К поискам подключились спасатели. Через неделю по течению реки Табол нашли прибитую к берегу лодку. Рядом разбросаны рыбацкие снасти, шапка, свитер. Селянка опознала — это вещи ее товарища.

По округе поползли слухи: может утонул, может зверь какой в лесу загрыз. Говорят, что раскидано все было так, будто пронесся ураган. В поселке пропавшего помянули, да стали жить дальше. Не предполагали, что поисками их соседа занимается уголовный розыск.

— У без вести пропавшего осталось кредитов на 2 млн руб. Сработало чутье и мы стали искать дальше. Вы скажите, у кого сейчас нет долгов перед банками? Понятно, что у многих. Но была еще деталь: за пару месяцев до исчезновения пропавший застраховал жизнь, — рассказал «КП — Челябинск» источник в следствии.

Получателем компенсации была указана бывшая подруга погибшего. Она получила за гибель возлюбленного почти 5 млн. руб! Оперативники взяли ее на заметку и пришли к ней через 10 месяцев после пропажи курганца. В доме их ждал «воскресший».

— Эту схему они с сожительницей придумали, чтобы не платить по кредитам и начать новую жизнь на выплату от страховки. Пара стала жить в соседнем селе. Теперь на них завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Каждому грозит до шести лет колонии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

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