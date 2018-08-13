В Челябинске православные встречают Успенский пост

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-13T17:26:16+03:00

О традициях поста и об его смысле на радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95.3 FM)» мы говорили с настоятелем храма Преподобного Сергия Радонежского отцом Ярославом Ивановым

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Завтра, 14 августа, начинается Успенский пост. Даже те, кто считает себя православным и ходит в церковь по праздникам, мало знают про это. А между тем Успенский пост такой же строгий, как Великий.

Но мы говорили не только о посте, у наших слушателей была возможность задать вопросы о православной вере. И на них ответил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского отец Ярослав Иванов.

О чем спрашивали слушатели радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95.3 FM):

— Многие наши православные соотечественники получают отпуск в августе. И едут с семьями на юга, где и вино и шашлык. Год ждал отпуска и не поесть шашлыка, не выпит вина? Вот как тут быть?

— Одна моя знакомая стала ходить в храм по воскресеньям, исполняет молитвенное правило, читает Евангелие и святых отцов. В общем, решила стать православной. Она живет с родителями и они категорически против, когда она постится, хотя она абсолютно здорова. У них дома из-за этого скандалы. А завтракают и ужинают они всегда вместе. Что делать?

— С народа в храме дерут деньги — это что, магазин?

— Боюсь заходить в храм, там старушки постоянно учат, где стоять и что делать, в брюках женщинам запрещают входить...

И так далее. Слушайте наш эфир.

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