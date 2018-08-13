2018-08-13T14:08:47+03:00
Общество

Челябинск остался без нормального предсказания погоды

Метеорадар не могут достроить, а у местных синоптиков почти не осталось нормально работающих приборов
Андрей АБРАМОВ
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У природы есть плохая погода и сейчас ее можно предсказывать с невероятной точностью. Фото: Дмитрий АхмадуллинУ природы есть плохая погода и сейчас ее можно предсказывать с невероятной точностью. Фото: Дмитрий Ахмадуллин
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Про проблему на стройке метеорадара в Аргаяше мы писали несколько раз. Метеорадар — это высоченная вышка, на вершине которой установлена сфера.

Прибор это очень нужный: предсказывает осадки с точностью до 10 минут на расстоянии 300 км вокруг! И главное: ее прогнозом могут пользоваться не только профессиональные метеорологи и службы аэропорта, но и любой пользователь интернета (как это действует, см. на видео ниже).

Как работает метеорадар.Андрей АБРАМОВ

Самое абсурдное, что метеорадар работает. Его запускали в тестовом режиме от генератора. А затем все заглохло в процедурах согласования. За стройку отвечает федеральное ведомство и им, вероятно, нет дела до проблем Челябинска. Хотя метеорадар захватит еще части Курганской и Свердловской областей. И нашим соседям тоже будет весьма полезен.

— Со стройкой метеорадара все тихо, ничего не развивается. Все никак не заключают договор на подключение электричества... Недавно потекла крыша, пришлось чинить, — рассказали газете «Комсомольская правда — Челябинск» в челябинском гидрометцентре.

Так выглядит метеорадар. Фото: Олег ЕЖКОВ

Так выглядит метеорадар.Фото: Олег ЕЖКОВ

АНТЕННЫ НЕ ЛОВЯТ

Между тем, мегаполис рискует остаться без нормального прогноза погоды. Рядовой сотрудник местного гидрометцентра накануне обратился в редакцию с просьбой привлечь внимание к проблеме.

Там последнюю антенну застроили 14-этажками, синоптики сидят, как в бункере. Теперь локаторы не ловят. Показания неоткуда взять. Мы думали вот-вот достроят метеорадар, но там все заглохло.

Немного выручает радиозонд екатеринбургский. Его два раза в день запускают и какие-то данные собирают. Но их мало. Челябинский гидрометцентр сейчас договаривается с НИЦ «Планета». У этого центра есть данные к снимкам из космоса, по которым можно составлять карты облачности.

НИЩИЕ ЗАРПЛАТЫ

А еще зарплата работников метеоцентра близка к МРОТ. Нищенские расчетки метеорологов недавно даже выкладывали в соцсети на всеобщее обозрение. В других областях доплачивают из местной казны:

Синоптиков содержит федеральный центр, поэтому на много рассчитывать не приходится. Зарабатывают, как могут. Например, делают прогноз урожайности, прогноз по автодорогам, измерения уровней водоемов и т.п.

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