Как получить займ и не остаться без квартиры?

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-12T07:45:06+03:00

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Современные схемы мошенничества в настоящее время становятся все запутанней и, к сожалению, все чаще встречаются в российских городах. Особо остро стоит вопрос о потере недвижимости при оформлении займа под ее залог. Центробанк, государственные органы и добросовестные кредиторы пытаются всячески противостоять распространению данной практики, но не все в их руках.

Говорить о гарантии безопасности заемщика можно лишь при его обращении в легальную, сертифицированную микрофинансовую организацию. А мошенничество с недвижимостью — дело нелегальных кредиторов, не имеющих статус МФО. Обезопасить себя от столкновения с мошенниками и сохранить свое имущество под силу только самому заемщику.

На что стоит обратить внимание при оформлении займа под залог недвижимости.

1. Тщательно выбирайте организацию, в которой хотите оформить заем под залог недвижимости. Обратите внимание на наличие у кредитора лицензии на предоставление финансовых услуг, изучите отзывы о работе компании. Организация должна иметь статус МФО или МКК и числиться в Государственном реестре микрофинансовых организаций.

2. Оцените время принятия решения, перечень необходимых документов и требований к заемщику и объекту залога, условия кредитования, наличие комиссий.

3. Обратите внимание, предоставляется ли возможность отсрочки платежей, возможно ли досрочное погашение, в каком случае кредитор вправе начать процесс, связанный с отчуждением залоговой недвижимости.

4. Внимательно изучите и проверьте документы, которые вы подписываете. При оформлении займа под залог недвижимости оформляется договор займа денежных средств. Мошенники же, пользуясь доверчивостью и невнимательностью граждан, сразу в одностороннем порядке дают договор дарения или купли-продажи, что практически сразу лишает заемщика прав собственности на недвижимость (такой договор возможен при сделках займа, но при этом заемщик полностью отдает отчет в том, какой договор он подписывает и его последствия взамен на крайне рискованные условия для кредитора). Ваша подпись в таком документе — главное «оружие» мошенников в суде. И, опираясь на практику, никто в суде не будет разбираться, по какой причине вы вдруг решили подарить недвижимость малознакомым людям. Берегите себя.

При соблюдении перечисленных советов вы можете безопасно воспользоваться услугой займа под залог в МФО, оградив себя от серьезных неприятностей. Основное правило — выбор добросовестной и легальной МФО.

В Барнауле надежным и проверенным кредитором, готовым прийти на помощь в трудной финансовой ситуации, является компания МКК ООО «Содействие Финанс Групп».

Организация предоставляет займы под залог автомобиля, ПТС или недвижимости под разумный процент, с минимальным пакетом документов и без необходимости сбора нескончаемого количества справок. В результате вы в максимально короткие сроки и без каких-либо рисков получаете необходимую сумму на выгодных для вас условиях.

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Офис МКК ООО «Содействие Финанс Групп»:

ул. Карла Маркса, д. 38, офис 306

тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

www.sfgroup.ru/chelyabinsk

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