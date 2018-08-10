Челябинский кондуктор с фигой стала новым интернет-мемом

СЕГОДНЯ 17:03 2018-08-10T17:03:24+03:00

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Скандал в троллейбусе города Миасс Челябинской области перешел в Интернет-пространство. В соцсетях южноуральцы спорят, кто прав: пассажир с немецкой овчаркой, или кондуктор с фигой? Вот история от первого лица:

— Зашла я в троллейбус с собакой на поводке и в наморднике. Оплатила проезд, как положено. В ответ на слушалась матов от кондуктора в свой и моей собаки адрес, — поделилась в «ВКонтакте» жительница Миасса Наталья Ахметшина.

В процессе перебранки разозлившаяся кондуктор сунула в лицо пассажиру сложенную из пальцев фигу. В такой позе ее и сфотографировали оппоненты. Эффектный снимок попал в Интернет.

Фото: соцсети

Несколько горожан узнали женщину на фото. В комментариях пишут, что она всегда выглядит недовольной и разговаривает с пассажирами резко. Однако, многие встали на сторону кондуктора. Удовольствия в их труде мало: кто с огромным псом в салон зайдет, кто пьяным, другие бесплатно хотят проехать. Мол, иди попробуй провести такой рабочий день с улыбкой на лице. Кроме того, очевидцы перебранки сказали, что пассажир не договаривает.

— Эта дама зашла с подругой и двумя собаками: одна в наморднике, вторая без. Еще и правила давай диктовать: заплатим только за одну, — написала под фото Ангелина.

Другие очевидцы сказали, что все хороши! Обе стороны грубили, хамили и не хотели уступать друг другу. Нам стало известно, что руководство кондуктора уже в курсе истории и взяло с работницы объяснительную.

— По правилам проезда нужно было заплатить за обеих собак, но дамы начали возражать. Из-за этого завязалась словесная перепалка. Кондуктор у нас очень давно работает, на хорошем счету в коллективе. Выполняет свои обязанности на все сто процентов. Немного грубовата, но без этого с нашей молодежью никак. Пока все в стадии разбирательства. Но я думаю, что кондуктор, выполняя свои должностные обязанности, ничего не нарушила, и руководство ее не накажет, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольска правда» водитель троллейбуса Елена Матвеева.

Интересный штрих: на веселеньком сиреневом троллейбусе, в котором произошла перебранка, изображены кошка и собачка.

В этом троллейбусе произошла перепалка. Фото: Наталья Аношина.

Дебаты в соцсетях переросли в народное творчество. Житель Миасса Сергей Ковыляев первым предложил сделать из фото мем. Его подпись к картинке с фигой: «Коротко о понижении цен на бензин». Другой горожанин Валерий Гинстенберг закинул в соцсеть эту же картинку, но уже со своими подписями: «Доброго утра? Пляжный сезон? Зарплаты? Ровных дорог?» Фиг вам, как говорится.

В Интернете размножаются мемы с фигой кондуктора

Картинка на злобу дня. Фантазии есть, где разгуляться. К придумыванию мемов присоединился и Челябинск. А кондуктора уже окрестили в Интернете звездой и новым символом города. Кто-то даже предложил отлить бронзовую скульптуру по эскизу с фото и поставить на въезде в Миасс вместо фигуры лося.

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