Челябинская область отметила век физкультуры и спорта

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-12T07:45:06+03:00

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— Рад приветствовать в этом зале элиту российского и южноуральского спорта. Поздравляю всех вас с вековым юбилеем физкультурного движения. Челябинская область подарила стране и миру множество славных спортивных имен. На счету южноуральских спортсменов десятки тысяч наград национального и мирового достоинства. Некоторые наши населенные пункты стали известны в море только лишь по тому, что вы там родились, — подчеркнул губернатор, обращаясь к выдающимся спортсменам региона на торжественном приеме.

Борис Дубровский подчеркнул, что наша область исторически определена быть ведущим спортивным регионом страны. Сто лет назад на Южном Урале прошли первые спартакиады. В 1920 г — первая Челябинская Олимпиада по 20 видам спорта. Все последующие годы физкультура и спорт развивались по восходящей.

— Будущие звезды большого спорта зажигаются на обычном стадионе, в массовом спорте, который мы поддерживали всегда. Сегодня вы — кумиры, которые приводят детей в спортивные секции. Не каждый станет профессиональным спортсменом. Но спортивный характер помогает человеку жить и добиваться успехов, — отметил Дубровский.

На торжественном приеме Борис Дубровский наградил «Лучших спортсменов столетия»: - единственную в истории конькобежного спорта 6-кратную олимпийскую чемпионку, 2-кратную абсолютную чемпионку мира, рекордсменку мира «уральскую молнию» Лидию Скобликову;

- 4-кратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира, биатлониста Александра Тихонова;

- 2-кратного олимпийского чемпиона, 8-кратного чемпиона мира по хоккею Сергея Макарова;

- 2-кратную олимпийскую чемпионку, 5-кратную чемпионку мира в эстафете, 2-кратную чемпионку мира по летнему биатлону Светлану Ишмуратову;

- 2-кратного олимпийского чемпиона, 2-кратного чемпиона мира, чемпиона Европы, обладателя Суперкубка мира по гандболу Валерия Гопина.