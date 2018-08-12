Челябинке сделали ксерокопию на листке с данными чужого паспорта

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-10T17:00:18+03:00

А ведь они могли попасть в руки мошенников

Изменить размер текста: A A

На днях челябинка Лидия Иванова зашла в маленький магазинчик у дома отксерить текст объявления для соседей.

— Вам на белой бумаге или черновиках? — улыбается девочка-оператор.

Объявления все равно мазать клеем и вешать на стены. А «черновая» бумага дешевле. Не по четыре рубля за лист, а всего лишь по два. Женщина и согласилась на подпорченную основу. Дома перевернула листы и аж обомлела. На оборотках — ксерокопия паспорта незнакомого паренька. Видимо, тот делал копии в том же отделе, но результат его не устроил. Девушка переделала его заказ, но не выбросила испорченные листы, а снова пустила в дело.

— Ксерокопии немного грязные, но все данные видно: фамилия, имя, дата рождения, а также номер главного документа гражданина России, — удивляется Лидия Иванова. — А если данные попадут в руки мошенников?

Данные чужого паспорта, рассказали в полиции, часто используют для совершения преступлений. В первую очередь, преступников интересуют серия и номер документа, а также имя владельца. По данным чужого паспорта можно изготовить фальшивый. Или оформить на человека кредиты и займы, зарегистрировать бизнес, своровать деньги с его игрового аккаунта в интернете…

— Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны сохранять их конфиденциальность, если не получали обратного разрешения, — говорит прокурор отдела по надзору за соблюдение федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Мария Киртянова. — За нарушение этого обязательства обычного гражданина могут оштрафовать до 3 тыс. руб., а юридических лиц до 50 тыс. руб.. За соблюдением законодательства следит Роскомнадзор. Также можно пожаловаться в прокуратуру.

Мы обратились в тот магазинчик.

— А что такого? — растерялась девушка-оператор. Но пообещала копии с документами рвать.

Совет читателям: если вы забраковали ксерокопию своего документа, требуйте, чтобы сотрудник отдела при вас ее уничтожил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06