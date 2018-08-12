2018-08-10T17:00:18+03:00
Общество

Челябинке сделали ксерокопию на листке с данными чужого паспорта

А ведь они могли попасть в руки мошенников
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Вот так спокойно раздаются бумаги с чужими данными...Вот так спокойно раздаются бумаги с чужими данными...Фото: Ирина ГОЛЛАЙ
Изменить размер текста:

На днях челябинка Лидия Иванова зашла в маленький магазинчик у дома отксерить текст объявления для соседей.

— Вам на белой бумаге или черновиках? — улыбается девочка-оператор.

Объявления все равно мазать клеем и вешать на стены. А «черновая» бумага дешевле. Не по четыре рубля за лист, а всего лишь по два. Женщина и согласилась на подпорченную основу. Дома перевернула листы и аж обомлела. На оборотках — ксерокопия паспорта незнакомого паренька. Видимо, тот делал копии в том же отделе, но результат его не устроил. Девушка переделала его заказ, но не выбросила испорченные листы, а снова пустила в дело.

— Ксерокопии немного грязные, но все данные видно: фамилия, имя, дата рождения, а также номер главного документа гражданина России, — удивляется Лидия Иванова. — А если данные попадут в руки мошенников?

Данные чужого паспорта, рассказали в полиции, часто используют для совершения преступлений. В первую очередь, преступников интересуют серия и номер документа, а также имя владельца. По данным чужого паспорта можно изготовить фальшивый. Или оформить на человека кредиты и займы, зарегистрировать бизнес, своровать деньги с его игрового аккаунта в интернете…

— Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны сохранять их конфиденциальность, если не получали обратного разрешения, — говорит прокурор отдела по надзору за соблюдение федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Мария Киртянова. — За нарушение этого обязательства обычного гражданина могут оштрафовать до 3 тыс. руб., а юридических лиц до 50 тыс. руб.. За соблюдением законодательства следит Роскомнадзор. Также можно пожаловаться в прокуратуру.

Мы обратились в тот магазинчик.

— А что такого? — растерялась девушка-оператор. Но пообещала копии с документами рвать.

Совет читателям: если вы забраковали ксерокопию своего документа, требуйте, чтобы сотрудник отдела при вас ее уничтожил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Уроженец Челябинска отправится покорять космос
В Миассе «добрый» дядя подарил девочкам ведро с котятами
«Шерше ля фам» по-челябински: мужчина соскучился по жене и «заминировал» квартиру
В Челябинской области мужчина провалился в колодец теплотрассы
В Челябинске задержали маршрутчика с липовыми правами
Чтобы не идти на работу, южоуралец придумал историю с нападением
В Челябинске «Быстроденьги» оштрафовали на 100 тыс руб за смс
Закрывайте помидоры: на Челябинскую область движется штормовой ветер
Борис Дубровский поздравил жителей Южноуральска с 55-летием города
Челябинская область готовит классных специалистов для инновационных предприятий
В Челябинске пропала молодая мама с маленьким ребенком
Опрокинувшийся цементовоз парализовал движение на трассе Челябинск-Екатеринбург
В Челябинске разыскивают педофила
В Челябинской области цены на бензин — одни из самых доступных в России
Обвиняемого в расчленении челябинки на ЧТЗ отправили в изолятор
На трассе под Челябинском смертельная авария с маршруткой
Перед Днем города в Челябинске устроят генеральную уборку
В Тракторозаводском районе закрыли перекресток до конца лета
Легковушка вылетела на обочину и рухнула на челябинца
После града в Копейске появилась новая мода
В Челябинской области подсчитали среднюю зарплату строителей
Более 1,5 тысячи южноуральцев переедут из аварийных домов в комфортные квартиры
Челябинская область накормит Китай кашей
В Челябинске в очередной раз хотят запретить строить панельное жилье
В Челябинске экстренно приземлился пассажирский самолет