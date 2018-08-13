Сорняк в Челябинске будет косить трамвай

СЕГОДНЯ 08:54 2018-08-13T08:54:03+03:00

На трамвайных рельсах в Челябинске — трава по пояс. Фото: группа «Челябинский транспорт» vc.com

Глава города Евгений Тефтелев устроил замам разнос за неопрятный вид города и отправил их в поля

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На минувшей неделе Челябинск посетил полпред президента в УрФО Николай Цуканов. И высказал замечание: много сорняков.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ПРОТИВ БУРЬЯНА

Глава города критику принял и разработал план борьбы с бурьяном. Поручения раздавал на аппаратном совещании в понедельник, 13 августа:

— В недельный срок предоставить перечень дел по каждому району: объявляем месячник по благоустройству и подготовке к Дню города. Дополнительно выделим из бюджета каждому району по миллиону рублей. Но я с глав районов за этот миллион спрошу. Понятно, что сильные дожди, понятно, что сорняки растут. Но косить надо. Это должна быть каждодневная работа. Такие случаи, когда трава по пояс, есть везде. Главам поручаю еще раз посмотреть гостевые маршруты, въездные группы. Например, по Троицкому тракту — поле работы.

ТРАВА ПО ПОЯС....

А руководитель ООО «ЧелбГЭТ» Александр Павлюченко выпустит на рельсы трамвайный вагон — комбайн. Специальная подвеска к кузову вагона косит пространство между рельсами и еще разбрызгивает раствор гербицидов, чтобы сорняк не рос. Говорят, трамвай уже в поле. То есть, на рельсах.

— Пусть вагон работает каждый день. А то у нас пассажиры трамвая ждут, стоя в бурьяне, — поручил Тефтелев Павлюченко.

НА ПОКОС!

Помощники мэра нащелкали фотодоказательства запущенных мест в Челябинске. Кадры явили миру на аппаратном совещании.

— Вот, посмотрите, каждый район, — пригласил к просмотру Тефтелев участников совещания. — Вот, свежеокрашенное ограждение, но все насмарку: вид портит нескошенный сорняк. Главы, после аппаратного совещания заберите фото, через неделю еще раз отчитаетесь: было — стало. Смотрите, контролируйте.

Зал смотрел кадры в молчании. Да и что скажешь... Все на покос!

КСТАТИ

За сорняк на рельсах замам уже влетало

Руководителю ООО «ЧелябГЭТ» уже доставалось от властей города за нескошенню траву. В июле, на аппаратном совещании, заместитель главы Челябинска Наталья Котова заметила, что рельсы на северо-западе заросли бурьяном.

— Вы говорите, что работ идет в штатном режиме. Но какой же это штатный режим, когда у вас все в бурьяне? Во-первых, трава на рельсах — это неэстетично. Во-вторых, может засориться подвижной состав, ведь толщина травы разная бывает.

Траву тогда выкосили. Но она растет постоянно. И работы не убавляется...

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