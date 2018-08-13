Не стесняйтесь улыбаться!

СЕГОДНЯ 12:03 2018-08-13T12:03:51+03:00

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Вы стали замечать, что ваши родители отказываются от любимых блюд? Испытывают боли при жевании, стесняются улыбаться или разговаривать?

Скорее всего, причина этого — неудобство от ношения полных съемных протезов или практически полное отсутствие зубов. Все это существенно снижает качество жизни обычного человека и приносит ему огромный дискомфорт. Если вовремя не обратить на это внимание, последствия могут быть необратимыми!

В первую очередь, возникают серьезные проблемы со здоровьем

Во время пережевывания пищи человек ощущает сильнейшую боль от натирания десен. Кроме того, его постоянное чувство рвоты. Также наносится большой удар и по внутренним органам — в первую очередь страдает пищеварительная система. Неполноценное пережевывание пищи приводит к гастриту, который может перерасти в язву желудка или привести к онкологическим заболеваниям! А большая нагрузка на ЖКТ негативно действует на сердечную мышцу и повышает вероятность сердечного приступа.

Начинаются нарушения речи и работы мозга

Исследования, проводимые на протяжении 20 лет, показали, что отсутствие зубов влияет и на деятельность человеческого мозга. Чем меньше зубов было у испытуемых, тем меньший объем информации они могли запомнить, и тем больше у них проявлялись агрессия, раздражительность и склонность к резким перепадам настроения.

Некоторые даже перестают улыбаться, чтобы не шокировать собеседника состоянием своих зубов.

Кроме испорченного здоровья, возникают и проблемы с речью. Человек начинает искажать при произношении некоторые звуки, что зачастую отталкивает собеседников при общении.

Меняется ваше лицо

Съемные протезы приводят к уменьшению костной ткани. Из-за того, что кость рассасывается, человек начинает значительно выглядеть старше своего возраста. Кроме того, из-за длительного отсутствия зубов у человека снижается прикус и мышечный тонус — лицо провисает и образуется второй подбородок. Опускаются уголки рта и создается маска несчастного человека.

Но самое неприятное — последствие снижения прикуса — появление головных болей, щелчков и даже ограничение открывания рта. Рот открывается меньше, чем на полпальца!

Пропадает радость жизни

Со съемными протезами человек не чувствует разницы между мясом курицы и говядины, апельсина и мандарина, белого и серого хлеба. Из-за отсутствия собственных зубов происходит атрофирование вкусовых рецепторов. Кроме того, все вышеперечисленные проблемы значительно влияют и на самооценку человека.

Люди начинают чувствовать себя неуверенно, у них возникает множество комплексов. Некоторые даже перестают улыбаться, чтобы не шокировать собеседника состоянием своих зубов или от боязни, что кто-то сможет увидеть съемные протезы.

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