На фестивале «Traktor Open» хоккеисты накормили болельщиков стейками

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-13T12:02:19+03:00

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Игроки «Трактора», как голливудские звезды, шли к сцене по красной ковровой дорожке. Там каждого, под бурные аплодисменты представляли болельщикам. Многих хоккеистов фанаты уже неплохо узнали в прошлом сезоне. В этом году в команду пришли только шесть новичков — Никита Хлыстов, швед Александр Бергстрем, голкипер Александр Судницин, Антон Глинкин, американец Райан Стоа и Евгений Лапенков. Контракты с командой продлили Игорь Полыгалов, Евгений Рясенский, Никита Никитин, Алексей Петров, Рихард Гюнге, Александр Рыбаков и Семен Кокуев… Состав команды сохранился процентов на 80.

Крутая вечеринка

Но на фестивале хоккеисты в специальных развлекательных зонах осваивали «гражданские» профессии. Евгений Лапенков и Денис Мошаров делали барбекю — жарили стейки и колбаски. Кстати, на представлении новичков клуба Евгений сам «напросился». Рассказал, что любит готовить и фанатеет от шашлыков.

Запить шашлычок и колбаски можно было безалкогольными овощными фрешами и коктейлями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У точки общепита «Лапенков-Мошаров» было больше всего народа. Понятное дело — аромат стоял обалденный. Ну, а запить шашлычок и колбаски можно было безалкогольными овощными фрешами и коктейлями. Этим делом занимались Артем Бородкин и Данил Губарев. Кофеек? Пожалуйста! Эту обязанность взял на себя Александр Шинин. Он ловко управлялся с кофемашиной, угощая всех желающих.

— Это крутая вечеринка, я впервые участвую в таком фестивале. Дело нужное, важное. Болельщики общаются с хоккеистами напрямую. Автограф или селфи — пожалуйста. После такого я бы и сам купил абонемент на сезон, и стал ходить на все домашние матчи «Трактора», — улыбается Евгений Лапенков.

Александр Бергстрем и Рихард Гюнге «рубились» в компьютерные игры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Остальные игроки тоже без дела не сидели. Виталий Кравцов и Александр Шаров продавали атрибутику, Алексей Петров и Райан Стоа — билеты на предстоящий Кубок губернатора и сезонные абонементы. Среди купивших «проходки» позже разыграли телевизор. Пол Щехура и Ник Бэйлен давали мастер-класс в бросковой зоне на специальной площадке. А Александр Бергстрем с Рихардом Гюнге вошли в роль современных воспитателей, — вместе с детишками рубились в хоккей на игровой приставке. Василий Демченко отжигал на сцене в роли ди-джея. Семен Кокуев и Александр Рыбаков возились с ребятней в развлекательной зоне…

Хоккеисты раздавали автографы направо и налево.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Айфон за кричалки

Ведущая фестиваля известный блогер, в прошлом сотрудница клубной системы «Трактора», а также экс-супруга канадского легионера «медведей» Дерона Куинта Наталья Краснова объявила о победителях конкурса кричалок. В финал вышли три девушки. Нужно было представить кричалки со словами «Трактор» и «заряжай». Победительниц определяли по «децибелам» аплодисментов от болельщиков. Главный приз — новенький айфон выиграла челябинка Ольга Асламова

Похоже, болельщикам пришлись по душе ее фанатские творения: «Шайбу из сетки судья доставай! «Трактор» забросил, фанат — заряжай. Пробило воротчика, словно картон, шайбу забросил Глинкин Антон».

Юные фанаты в обнимку с маскотом «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В разгар праздника на трибуну поднялись легендарные хоккеисты — Сергей и Николай Макаровы

— Ребята, хотим пожелать вам удачи, и, думаю, другой отлив медалей: «серебро» или «бронза» — нас вполне устроит, — напутствовал хоккеистов Николай Макаров.

По словам организаторов на фестиваль «Traktor Open» пришли почти девять тысяч болельщиков. Это стало рекордом. В прошлые годы эта вечеринка не собирала столько гостей.

Сэлфи с любимыми игроками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С «Комсомолкой» и «Вэладентом»

Болельщиков на открытой площадке арены «Трактор» в числе других спонсоров традиционно приветствовали и сотрудники «Комсомольской правды». На нашем стенде все желающие могли увидеть и приобрести коллекционные книжные издания для детей и взрослых.

Вместе с «Комсомолкой» преданных болельщиков приветствовали и наши друзья и партнеры из челябинского Центра современной стоматологии и дентальной имплантации «Вэладент». Фирменные ростовые куклы развлекали гостей фестиваля, заодно информируя о своих услугах. А рассказать действительно есть о чем. «Вэладент» — одно из ведущих медицинских учреждений Южного Урала, предоставляющих весь спектр стоматологических услуг для детей и взрослых.

Болельщиков приветствовал маскот Центра современной стоматологии «Вэладент».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специализация врачей Центра, технологическое оснащение, высококачественное обслуживание, — все это позволило клинике войти в десятку лучших сетевых клиник России. Услуги «Вэладент» — это действительно эталон надежности и комфортного лечения, которое проводится под чутким руководством высококвалифицированного персонала.

А в финале праздника — выступление участников шоу «Песни» на ТНТ, известных ди-джеев. Под занавес — салют.

Маскот «Вэладент» пользовался популярностью на фестивале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

С 14 по 18 августа в ЛА «Трактор» пройдет предсезонный турнир Кубок губернатора.

Расписание матчей с участием «Трактора»:

14 августа. «Трактор» — «Авангард» (19.00)

15 августа. «Трактор» — «Металлург» (20.00)

17 августа. «Трактор» — «Салават Юлаев» (19.00)

18 августа. Финал (17.00) и матч за третье место (13.00)

Цена билетов — 200 рублей.

15 августа воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов представит в арене Кубок Стэнли. Любой желающий сможет взять автограф у чемпиона НХЛ прошлого сезона, сфотографироваться со звездой. Начало в 18.00. Цена билетов на матч 15 августа — 500 рублей.

А недавно «Трактор» представил билетную программу на сезон 2018-2019.

Напомним, первый матч в новом сезоне «Трактор» проведет 2 сентября в Челябинске с ЦСКА (начало в 17.00).

«Центр современной стоматологии и дентальной имплантации «Вэладент». Мы заботимся о Ваших зубах с рождения, помогаем сохранить улыбку здоровой и красивой, благодаря новейшим технологиям, материалам, высокой квалификации специалистов и внимательным отношением к Вам!

«Центр современной стоматологии и дентальной имплантации «Вэладент»: www.veladent.ru

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