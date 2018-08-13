2018-08-13T10:55:59+03:00
Общество

ЧМК участвует в масштабной акции по озеленению городских дворов

Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город» проводит кампанию по высадке деревьев на придомовых территориях.

Крупномерные липы и рябины высотой до 4 метров, а также взрослые саженцы сирени, дерна и шиповника высадили в 20-ти челябинских дворах. Пока жители выбирали места для посадки, приглашенные аниматоры играли с детьми.

Для посадок были отобраны не мелкие саженцы, а уже полноценные деревья, которые хорошо приживаются. Липа считается одним из лучших растений для городского озеленения. Исследования и многолетние наблюдения показали, что это дерево — лучший поглотитель промышленных и выхлопных газов. Рябины неприхотливы, отличаются быстрым ростом, устойчивы к загрязнению воздуха и органично вписываются в любой пейзаж.

Экоактивисты ЧМК и «Зеленого города» озеленяют дворы как в Металлургическом, так и в других районах города. Места экологические общественники подбирают заранее, приоритет отдается тем, где есть нехватка зеленых насаждений.

Озеленение дворов стало очередным этапом совместного проекта ЧМК и «Зеленого города» по городскому благоустройству. Вначале лета активисты комбината с командой экологических общественников организовали 20 субботников на придомовых территориях, привели в порядок детские площадки и места отдыха.

Новости компаний.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
В Кургане стразы парализовали работу спортивного клуба
Челябинок с ребенком на надувном матрасе эвакуировали с середины Шершней
В Челябинске назвали тройку домов с самым большим количеством квартир
Напротив Челябинского педуниверситета поселился котик на велосипеде
Тушили всем селом: в Челябинской области загорелся трактор
Челябинцев ждет знойная неделя
В Челябинске нашлась молодая мама, пропавшая с годовалым ребенком на ЧМЗ
В Челябинской области почти сутки искали 83-летнюю ягодницу
В Челябинской области кусок рельса залетел в машину и разбил голову водителю
В Чебаркуле пропавшего 3-летнего ребенка нашли гуляющим вдоль трассы
Магнитогорский человек-паук заходит в квартиру через балкон… на втором этаже
Южноуральцы жалуются на участившиеся случаи интернет-мошенничеств
Иномарка столкнулась лоб в лоб с маршруткой на оживленном перекрестке в Челябинске
Трехлетний ребенок сбежал из дома в Чебаркуле
Челябинец выращивал наркотический мак на даче
Пьяный мотоциклист протаранил машину полиции в Челябинской области
Бесправница вылетела на «встречку» и протаранила иномарку и мотоцикл в Озерске
Нелегалы выращивали овощи под Челябинском и незаконно качали воду
Уроженец Челябинска отправится покорять космос
В Миассе «добрый» дядя подарил девочкам ведро с котятами
«Шерше ля фам» по-челябински: мужчина соскучился по жене и «заминировал» квартиру
В Челябинской области мужчина провалился в колодец теплотрассы
В Челябинске задержали маршрутчика с липовыми правами