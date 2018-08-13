Губернатор Борис Дубровский посетил Миасс

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-13T15:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 августа, губернатор Челябинской области работал в Миассе. В гордое машиностроителей он осмотрел новые объекты на стадионе «Труд».

Через некоторое время миассцы получат новый ледовый комплекс для круглогодичных занятий и тренировок и новое футбольное поле.

С властями города и заместителями губернатора Борис Дубровский обсудил перспективы дальнейшего развития стадионного комплекса и объектов инфраструктуры вокруг него.

Губернатор подчеркнул: Миасс должен максимально использовать все возможности для реализации своего огромного потенциала.

В тот же день губернатор открыл областной фестиваль ГТО, он прошел в Миассе. И раскритиковал местные власти, ведь на трибунах жителей города было очень мало. Значит, работа властей «хромает»:

— Очень символично, что на фестиваль ГТО город не собрался, — отметил губернатор. — Трибуны вмещают три тысячи человек, когда я смотрел со сцены, моя оценка: не было даже тысячи человек, при этом понятно, что в их числе были и те, кто приехал сюда на соревнования из других территорий. То есть горожан, которые заинтересовались фестивалем, не более пятисот. Это плохо, когда в таком городе, как Миасс, нет общего объединяющего центра, и мы видим, к чему это приводит.

Недавно стало известно, что Миасс может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Статус позволит городу реализовать потенциал.

Соответствующую заявку областное правительство подало в правительство России.