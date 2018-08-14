Пьяный парень проломил голову ветерану Великой Отечественной войны в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:56 2018-08-14T08:57:21+03:00

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Дом Агалакова, 50 стоит возле пруда Девичьи слезы. Чистый двор, жильцы друг друга знают. Утром 12 августа к подъезду вышел посидеть старожил Николай Тимофеевич. 90-летний ветеран Великой Отечественной в твердой памяти и относительно крепком здравии. Жильцы говорят, что акуратист сам хватает метлу и помогает дворникам.

В тот день он сидел на лавке с соседом — молодым пенсионером. Мимо, пошатываясь, шагал паренек.

— Старики между собой переглянулись, что время утро, а молодой человек уже выпивший идет. Он это услышал и пошел к ним. Те ему: «Иди своей дорогой», — рассказал газете «Комсомольская правда — Челябинск» житель дома Дмитрий.

Дальше ситуация прозрачна: все видно на ролике, который засняла камера. Пенсионер схватил за плечи парня и попытался его развернуть от подъезда. Хотел лишь направить его в другую сторону. И тут молодой кидается в атаку, но тут же поскальзывается и падает. Ему прилетают пару ударов плашмя в щеку.

Парень встает и вновь нападает на пенсионера. На этот раз его удары достигают цели. А когда дерущихся пытается угомонить ветеран, прилетает и ему. Дедушка падает возле машины, и нападавший буквально впечатывает его голову в дверь.

— Крыльцо было залито кровью дедушки. На кадрах хорошо видно, как он сидит на лавке, держась за рану. Из больницы его выписали, голову зашили, — добавили жильцы.

Соседи заступились за старика и помогли ему написать заявление в полицию. Утром 14 августа документ отвезли в дежурную часть. Теперь нападавшего будут искать. А пока всех, кто узнал нападавшего, просят обращаться в полицию.

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