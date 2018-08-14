Челябинцы смогут купить школьную форму и учебники на фестивале «Дети в объективе»
17-19 августа на площадке Центра Международной Торговли (Ленина,35) состоится масштабное мероприятие для детей, их родителей и педагогов — ярмарка, выставка, фестиваль «Дети в Объективе».
На площадке будет представлен широкий ассортимент товаров для школы и детского развития: школьная форма, интерактивное оборудование, канцелярия, учебники и методические пособия, развивающие игры и игрушки.
В программе мероприятия:
Выступления Федерации художественной гимнастики, Федерации кикбоксинга Челябинской области, Федерации Каратэ Челябинской области, Детского коллектива — народный цирк «Рандеву».
Мастер-классы по робототехнике, финансовой грамотности, езде на беговелах. Интерактивные розыгрыши и конкурсы от школ иностранных языков, веселые игры и многое другое.
Родителям представится возможность получить консультацию специалистов Комитета по делам образования г. Челябинска и детского психолога.
Не пропустите шанс и устройте настоящий праздник себе и детям! Ждем Вас по адресу: Центр Международной Торговли, пр. Ленина 35, Челябинск. Часы работы: 10.00-18.00.
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