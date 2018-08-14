2018-08-14T09:35:54+03:00
Общество

Челябинцы смогут купить школьную форму и учебники на фестивале «Дети в объективе»

Интерактивная выставка с ярмаркой пройдет в выходные 17-19 августа
Поделиться:
Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
Изменить размер текста:

17-19 августа на площадке Центра Международной Торговли (Ленина,35) состоится масштабное мероприятие для детей, их родителей и педагогов — ярмарка, выставка, фестиваль «Дети в Объективе».

На площадке будет представлен широкий ассортимент товаров для школы и детского развития: школьная форма, интерактивное оборудование, канцелярия, учебники и методические пособия, развивающие игры и игрушки.

В программе мероприятия:

Выступления Федерации художественной гимнастики, Федерации кикбоксинга Челябинской области, Федерации Каратэ Челябинской области, Детского коллектива — народный цирк «Рандеву».

Мастер-классы по робототехнике, финансовой грамотности, езде на беговелах. Интерактивные розыгрыши и конкурсы от школ иностранных языков, веселые игры и многое другое.

Родителям представится возможность получить консультацию специалистов Комитета по делам образования г. Челябинска и детского психолога.

Не пропустите шанс и устройте настоящий праздник себе и детям! Ждем Вас по адресу: Центр Международной Торговли, пр. Ленина 35, Челябинск. Часы работы: 10.00-18.00.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
На «проклятую» должность мэра Миасса заявился один кандидат
В Челябинском ресторане посетительницу по ошибке напоили моющим средством
Соня Гудим ушла из челябинского «Трактора»
Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, который полетит на Луну
В Челябинске строят МРЭО: горожане смогут поставить машину на учет на северо-западе
Челябинка выпала с шестого этажа после семейного скандала
Жительница Магнитогорска убила мужа на глазах у детей
В Челябинске фирма расклеила свои объявления прямо на листья на деревьях
По дорогам Магнитогорска гуляет верблюд
В Челябинской области два месяца разыскивают 27-летнюю девушку
В Челябинской области нашли древнюю пряжку, доказывающую зарождение здесь башкир и венгров
«Скальпирован и весь изодран»: в Челябинске бабушкины ротвейлеры едва не разорвали 4-летнего внука
Южноуральская старушка «сдала» полиции дебошира и одновременно должника алиментов в розыске
В Челябинске парикмахеры устроили поножовщину на работе
Магнитогорцу придется вернуть в пенсионный фонд 420 тысяч рублей
В Челябинске осудили виновника зимней аварии с четырьмя погибшими
За информацию о беглом зэке в Кургане объявлена награда
Два человека разбились в иномарке, залетевшей под фуру в Челябинской области
Семья из Челябинска погибла в ДТП в Казахстане
В Кургане стразы парализовали работу спортивного клуба
Челябинок с ребенком на надувном матрасе эвакуировали с середины Шершней
В Челябинске назвали тройку домов с самым большим количеством квартир