Банк УРАЛСИБ предложил клиентам-предпринимателям месяц интернет-бухгалтерии бесплатно

СЕГОДНЯ 09:46 2018-08-14T09:46:35+03:00

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Новые клиенты Банка УРАЛСИБ — ООО и индивидуальные предприниматели — получили возможность использования онлайн-сервиса «Интернет-Бухгалтерия» от партнера «Мое дело» бесплатно в течение месяца. Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые открыли расчетный счет в Банке. Специальное предложение доступно предпринимателям в любом офисе банка УРАЛСИБ или в магазине решений для бизнеса «Бизнес-плейс».

Сервис «Интернет-бухгалтерия» автоматически формирует отчетность предпринимателя на основании ежедневных операций по расчетному счету, взаимодействию с контрагентами, приходу и расходу денежных средств, позволяет вести кадровое делопроизводство, учет товаров и его передвижение по складу.

Также интернет-бухгалтерия в несколько кликов позволяет:

• Загружать выписки из клиент-банка «УРАЛСИБ» и разносить данные по регистрам

• Выставлять счета по расписанию

• Проверять отчеты на ошибки

• Рассчитывать, оплачивать налоги и взносы

• Отслеживать статус отчетности, показать, принят ли ваш отчет и есть ли комментарии от инспекторов

• Уменьшать налоги безопасными способами

• Напоминать об отчетных датах

• Уведомлять об изменениях законодательства и актуализирует материалы

Получить подробную информацию о предложении и доступных тарифах можно в магазине решений для бизнеса.

Бизнес-плейс — проект Банка УРАЛСИБ, призванный помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. Помимо подключения интернет-бухгалтерии, на площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку и другие услуги.

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