На рельсобалочном стане ЧМК произвели рекордное количество рельсов за сутки

СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-14T09:54:35+03:00

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Работники рельсобалочного стана Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») поставили рекорд по производству рельсового проката в течение суток.

На стане за сутки выпустили 3,3 тыс. тонн при среднем суточном производстве 2,9 тыс. тонн. Прокатчики УРБС устанавливают рекорд не в первый раз. В ноябре 2017 года суточное производство рельсового металлопроката составило 3,2 тыс. тонн. Произведенные рельсы Р65 длиной 100 метров предназначены для отгрузки в адрес ОАО «РЖД».

Рельсобалочный стан, запущенный в эксплуатацию в 2013 году, производит высококачественный фасонный прокат: рельсы длиной до 100 метров и балку.. Рельсы здесь производят по уникальной технологии закалки в жидком полимере, что обеспечивает их высокое качество и надежность. В планах комбината — освоение новых экспортных рынков. В первом квартале 2018 года ЧМК подтвердил соответствие производства рельсов требованиям европейских технических условий TSI. Сертификаты позволяют поставлять рельсовую продукцию в страны Евросоюза для строительства ж/д путей общего назначения.

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