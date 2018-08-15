Названы самые активные курчатовцы Челябинска

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-15T09:47:00+03:00

Всех жителей района 16 августа приглашают на большой праздник

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В честь 33-летия самого молодого района Челябинска — Курчатовского, «Комсомолка» вместе с районной администрацией провела фотоконкурс «Активный курчатовец». Разрешили читателям присылать любые положительные кадры: будь то красивая клумба во дворе или рассказ про образцового сотрудника управляющей компании.

Подводим итоги. В номинации «Мой двор — мой дом» побеждают:

3-е место. Скульптора Головницкого, 32. Дмитрий Шуляков.

2-е место. Краснопольский проспект, 25. Лидия Гаупт.

1-е место. Александр Шмакова, 18. Алексей Ачкасов.

Все дома расположены в новом Парковом. Причем инициаторами образцового содержания двора там часто выступают молодые люди, а не пожилые.

В номинации «Лучший дворник»:

Гульчаган Ашинцева, она же Баба Гуля и Альбина Герасимова.

Победителей и всех курчатовцев приглашают в четверг, 16 августа на площадь к «Теореме» (Комсомольский проспект, 65). Здесь состоится праздник ко дню рождения Курчатовского района и награждение победителей конкурса «Активный курчатовец».

17 августа, сквер по ул. Красного Урала. Праздничная прграмма для детей. начало в 16:00.

19 августа, сквер по ул. Молодогвардейцев. С 16:00 детская игровая программа. С 18:00 играет духовой оркестр + проходят конкурсы с призами.

«Комсомолка» желает району дальнейшего процветания. Ниже можете посмотреть фото других участников конкурса и подивиться, как челябинцы украшают свой двор. Может быть, это вдохновит и вас начать преобразования в доме.

Лилии у дома на пр-кте Победы, 300.Фото: Андрей АБРАМОВ

Во дворах за "Викторией" сделали целый зоопарк.Фото: Андрей АБРАМОВ

В кустах здесь живет розовый слон.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вот такой практический дзен-сад сделали жильцы одного из домов на Комсомольском проспекте.Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители ЖК "Александровский" прислали свой двор. Он у них с самой постройки дома выглядит довольно уютно.Фото: Андрей АБРАМОВ

За цветами у дома Александра Шмакова, 18 ухаживает мужчина.Фото: Андрей АБРАМОВ

На пр-кте Победы, 294 тоже оформлена клумба и даже есть паровозик.Фото: Андрей АБРАМОВ

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