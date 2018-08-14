Более десяти тысяч челябинцев приняли участие в «Саммите ЗОЖ»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-14T13:12:22+03:00

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В минувшую субботу лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» организовала в Челябинске самое масштабное спортивное мероприятие в истории мегаполиса — «Саммит ЗОЖ». Главная пешеходная улица Кировка на один день превратилась в настоящую магистраль здорового образа жизни.

Напомним, спортивный праздник был приурочен ко Всероссийскому дню физкультурника и предстоящим саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Организаторы поставили перед собой амбициозную цель — подтолкнуть челябинцев к позитивным изменениям в жизни. И судя по количеству гостей, она была достигнута.

«Саммит ЗОЖ» стартовал ровно в полдень: свою работу начали несколько десятков уникальных интерактивных площадок. Здесь можно было познакомиться буквально со всеми направлениями спорта: от традиционных кардионагрузок до экзотических капоэйры и аэройоги. Мастер-классы и показательные выступления, конкурсы и призы, настоящий скалодром и даже хоккейная площадка — каждый мог найти занятие себе по душе, вне зависимости от возраста и увлечений.

Старшее поколение оценило возможность получить бесплатные консультации медиков на «Территории здоровья», а молодежь завороженно наблюдала за тренировками боксеров и ирландскими танцами. А различные детокс-коктейли и полезные смузи доказали: полезное питание может быть вкусным.

Главной «фишкой» праздника стал аттракцион зиплайн, построенный по специальному заказу компании «Интерсвязь». Конструкция высотой шесть метров и протяженностью в 100 метров позволила всем желающим буквально пролететь над Кировкой, зарядившись незабываемыми эмоциями и впечатлениями.

— Мы, как всегда, замахнулись на невозможное: сделать в Челябинске такое событие, которого город еще не видел. Цель достигнута. Естественно, такое событие одной компании, даже крупной, не организовать. Поэтому огромная благодарность всем партнерам — бизнес-организациям, которые способны на безвозмездной основе создать такой праздник. Именно такими инициативными, отзывчивыми людьми славен наш город, — прокомментировал председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Соорганизаторами «Саммита ЗОЖ» выступили Администрация г. Челябинска, Администрация Центрального района, Городской центр медицинской профилактики и Городской сад им. Пушкина.

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