Борис Дубровский: «Значок ГТО — первый шаг к олимпийским высотам»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-14T13:48:27+03:00

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В нынешнем году областной фестиваль ГТО совпал с юбилеем физкультурного движения на Южном Урале.

— Мы гордимся вековой историей массового спорта в нашем регионе, славными именами и победами наших спортсменов. Значок ГТО считался первым шагом к олимпийским высотам, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский, открывая финал IV областного летнего фестиваля ГТО в Миассе. — Очень здорово, что в 2014 году, наш президент Владимир Владимирович Путин, который сам постоянно занимается спортом, вышел с инициативой возобновить движение ГТО по всей стране.

На церемонии открытия фестиваля Борис Дубровский вручил знаки отличия и удостоверения участников движения ГТО лучшим спортсменам региона.

В День физкультурника в Миасс приехали сильнейшие представители десяти муниципальных образований, прошедших отбор на муниципальном и зональном этапах соревнований. В общей сложности 160 участников соревновались в семи видах испытаний во всех возрастных ступенях. Хозяева соревнований в упорной борьбе сумели выиграть командный зачет, опередив представителей Саткинского муниципального района. Замкнула тройку призеров команда Аргаяшского муниципального района.