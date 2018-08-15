2018-08-15T09:08:19+03:00
Общество

В детских лагерях Челябинского меткомбината провели экологические уроки

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Более двухсот детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»), стали участниками уроков экологической грамотности.

Занятия прошли в трех лагерях ЧМК: «Уральской березке», «Искорке» и «Каштаке». Их посетили отдыхающие двух смен.

Представители благотворительного экологического фонда «Моя планета» познакомили детей с понятием «экология», рассказали об эко-привычках и продемонстрировали работу портативных эко-тестеров: нитрометра, дозиметра, PH-метра и мультиметра. С помощью приборов ребята самостоятельно определили количество нитратов в овощах и фруктах, измерили уровень кислотности в воде и соках, проверили уровень влажности и освещения в помещении и сравнили полученные данные с нормативами. Уроки были построены в игровой форме и вызвали неподдельный интерес у ребят.

«Занятия проводились для детей из старших отрядов. Многие из них пойдут по стопам родителей. Они — будущее комбината, им предстоит решать важные для нашего промышленного Челябинска задачи, для этого нужно разбираться в вопросах экологии. Экологическая повестка — одна из наиболее острых на сегодняшний день. Важно объяснить детям, что за каждым действием следует целая цепочка событий, которые могут оказать как негативное, так и положительное воздействие на окружающую среду. Экологическая ориентированность граждан для нас стоит на первом месте», — говорит директор фонда «Моя планета» Ксения Галкина.

В 2018 году на Челябинском металлургическом комбинате принята природоохранная программа. В ближайшие два года на экологические мероприятия ЧМК направит свыше 1,4 млрд рублей. Среди значимых проектов: модернизация газоочистки в кислородно-конвертерном цехе, приобретению установки для очистки Баландинского пруда-осветлителя, установление стационарных экологических постов для непрерывного мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Также комбинат начал независимый экологический аудит, по результатам которого будут определены дополнительные природоохранные мероприятия.

Новости компаний.

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