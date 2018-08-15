На челябинском предприятии выпускают новейшее оборудование для аэродромов

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-15T10:58:12+03:00

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Челябинская компания «Планар» — одно из тех предприятий, о котором говорят «образец новой экономики России». Не добывая богатства недр, не переплавляя металлы, на «Планаре» создают инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Планар» разрабатывает и выпускает электронное оборудование. Компания основана 26 лет назад, быстро развивается в области телекоммуникационной и контрольно-измерительной технологий. Клиентская база ООО «ПЛАНАР» — тысячи потребителей в России и за рубежом.

К САММИТАМ

Челябинское НПО «Радиотехнические системы» разрабатывает, производит и обсуживает аппаратуру систем посадки, навигации и управления воздушным движением. Предприятие основано 15 лет назад группой разработчиков аппаратуры систем посадки, навигации и управления воздушным движением.

Заказчики НПО — Росавиация, Министерство обороны РФ, авиационная базы ФСБ РФ и предприятия Роскосмоса. Например, компания поставляет оборудование для российских космодромов, которые не могут обойтись без качественных аэродромов для доставки спутников, космонавтов и оборудования. Например, челябинская радиотехника поставлялась на Байконур.

— Наше оборудование используется для посадки судов при всех погодных условиях, для навигации самолетов как в аэропортах, так и в зоне воздушных трасс. Мы обеспечиваем наблюдение за самолетом, выдачу ему информации, где он находится на воздушной трассе или в зоне аэропорта, чтобы пилот смог посадить воздушное судно на взлетно-посадочную полосу, учитывая угол наклона, расстояние до полосы — все характеристики, подаваемые ему на бортовые приборы. Наше оборудование — это целый класс, стандартизированный на международном уровне международной организацией гражданской авиации, — поясняет главный конструктор НПО Ринат Салихов.

Наша область заинтересована в продукции «Радиотехнических систем». В Челябинске стартовала глобальная модернизация аэропорта к саммитам в 2020 году. А НПО производит оборудование для оснащения взлетно-посадочных полос аэропортов.

Напомним, губернатор Дубровский ранее сообщал, что проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области — отличный шанс для местных предприятий нарастить свои компетенции и получить загрузку при подготовке объектов недвижимости и инфраструктуры. Например, застройщики, такие как ЮУ КЖСИ, построят «президентские» поселки, гостиницы. Предприниматель Алексей Наговицын строит конгресс-холл «Таганай». Все это даст толчок отраслям, сопряженным со строительством. Заказы получили производители строительных и отделочных материалов, товаров для дома и т. п.

— Мы поставим оборудование для международного аэропорта третьей категории ИКАО в «Домодедово»: там строится взлетно-посадочная полоса. Есть проекты во Вьетнаме, Узбекистане, Армении. Идут переговоры о подписании контракта в Боливии. Планируются поставки на Кубу, — пояснил генеральный директор НПО Александр Долматов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Наши инновационные предприятия обошли многих конкурентов, и мы на «Планаре» это услышали. Тридцать процентов реализации предприятия — это экспорт. «Планар» конкурирует с компаниями, которые на слуху, и выигрывает эту конкуренцию. Наша задача — чтобы подобного рода предприятия формировали свой потенциал, росли и развивались на территории Челябинской области. На инвестсовете это обсуждали, когда рассматривали перспективы развития робототехнического кластера, который формируется сейчас в Магнитогорске. Собственно, вот они, те точки роста — 5 и 6-й технологический уклад. Он сформирует новое экономическое пространство региона.

Поддержка региональной власти предприятию нужна. Руководство НПО требуется расширение производства. Нужно думать, на какой площадке это делать. Губернатор Борис Дубровский предложил предприятию стать резидентами «Малой Сосновки». Нужно тщательно обдумать предложение: специалисты не могут ездить за город, — говорит Александр Долматов.

Региональные власти готовы рассмотреть оптимальные варианты решения задачи.

КАДРОВАЯ БАЗА КАК ОСНОВА

Чтобы предприятие развивалось, нужны специалисты. И учебные заведения Челябинской области — колледжи, техникумы, вузы — готовят специалистов. Губернатор поговорил с сотрудниками предприятия, молодыми, кстати, ребятами — 90% закончили наши учебные заведения и остались работать и строить карьеру дома, в Челябинске.

— Мы можем обеспечить кадровый потенциал, можем реально участвовать в задаче по технологическому прорыву, которую ставит Президент России. Условия для реализации мы создадим, — говорит губернатор.

ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК

Испытания продукции в НПО «Радиотехнические системы» проходят в собственной метрологической лаборатории. Даже «промораживают», испытывая перепадами температур: оборудование после длительного нахождения в отрицательной температуре должны сохранять работоспособность. Не допустимы сбои. Проводится несколько проверочных прогонов, прежде чем деталь или элемент станет частью готового изделия.

Продукция предприятия пользуется огромным спросом в России и за рубежом. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В ДЕЛЕ

Борису Дубровскому, опытному производственнику и, как он сам себя называет, «технарю» продемонстрировали разработки и оборудование предприятия. Губернатор пообщался с работниками — схемотехниками и программистами, осмотрел, как организован рабочий процесс непосредственно на производстве — на слесарно-монтажных и электромонтажных постах.

Глава региона осмотрел разработанный RnD-подразделением объединения (ООО «Курсир», резидент инновационного центра «Сколково») радиоизмерительный комплекс, установленный на борту беспилотника, производящий измерения параметров средств радиотехнического обеспечения полетов аэродромов.

А на открытой площадке Дубровскому показали глиссадный радиомаяк GP 734 (предназначен для формирования сигналов о местоположении воздушного судна), входящий в наземный комплекс радиооборудования систем посадки, навигации и управления самолетами для аэродромов.