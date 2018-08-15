Лада Дэнс попала в скандал: выступление певицы в Магнитогорске поссорило бизнесменов и чиновников
Музыкальное поздравление жителей Магнитогорска с Днем строителя у певицы Лады Дэнс не задалось с самого начала. Мало того, что легендарная поп-дива 90-х вышла на сцену с опозданием на полчаса, так еще и во время выступления неожиданно отключилась «минусовка». Лада Дэнс невозмутимо допела песню без музыки. В наступившей тишине она какое-то время пыталась шутить.
— Магнитогорск город особенный — музыка останавливается. Я в принципе могу и народное творчество исполнить, — обратилась к зрителям певица.
Но поняв, что проблемы со звуком серьезные, Лада Дэнс не выдержала. Сказала в микрофон: «Нет, ну я так больше не могу!» и ушла со сцены.
Во время выступления Лады Дэнс в Магнитогорске отключилась минусовка .
ПОЧЕМУ ПРОПАЛА МУЗЫКА
Ведущим концерта пришлось заполнять долгую паузу номерами местных коллективов. По условиям договора после такой технической неполадки, Лада Дэнс имела полное право больше не выходить к публике. Но она решила отработать по полной. И вновь появилась на сцене через 20 минут. Правда, праздничное настроение у зрителей уже было испорчено.
На концерте в Магнитогорске Лада Дэнс должна была выступать 50 минут. Но после опоздания и заминки организаторы попросили ее сократить программу, чтобы успеть завершить концерт до праздничного салюта.
Известно, что гонорар Лады Дэнс за участие в концерте в Магнитогорске составил 1 млн. рублей. Местным властям не понравилось, что выступление «звезды» едва не сорвалось. На следующий день чиновники стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что всему виной поврежденные файлы на флешке с «минусовкой», о которых певица узнала в последний момент.
ЧТО ГОВОРЯТ В АДМИНИСТРАЦИИ
Мэрия потребовала от компании из Екатеринбурга, которая отвечала за техническое сопровождение выступления Лады Дэнс, выплатить неустойку — 200 тыс. руб.
— Договор по организации выступлений заключали с фирмой из Екатеринбурга «Колесница судеб». Согласно ему, исполнитель обязуется качественно выполнить все работы в полном объеме. Но выступление Лады Дэнс было прервано. Мы направим организатору претензию, чтобы решить вопрос без суда, — прокомментировали ситуацию в администрации Магнитогорска.
ЧТО ГОВОРЯТ БИЗНЕСМЕНЫ
Свердловские предприниматели с претензиями в свой адрес не согласились.
— Мы отвечали только за бытовой райдер певицы, а технические вопросы контролировала магнитогорская фирма, — объяснил генеральный директор компании «Колесница судеб» Тимур Бикбов.
Команда певицы в свою очередь подтвердила, что мэрия Магнитогорска пригласила местного звукорежиссера. Но тот заранее не проверил качество звука на флешке. Судя по всему, опоздала она на выступление тоже из-за этого. Видимо, проблема вскрылась перед самым концертом, и ее пытались решить, но не смогли.
Известно, что юристы Лады Дэнс собираются готовить судебные иски о защите репутации певицы.
ДЕЛО В КОЛЛЕКТИВЕ?
Есть еще одна версия случившегося. По слухам, накануне концерта в Магнитогорске Лада Дэнс поссорилась с кем-то из своей команды, и тот намеренно подсунул флешку с испорченными файлами.
Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» попыталась дозвониться до директора Лады Дэнс. Однако, трубку никто не взял. Может, и правда что-то случилось в коллективе?