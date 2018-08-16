ЧМК изготовил металлопрокат на строительство дворца спорта в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:48 2018-08-16T09:48:00+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК» входит в Группу «Мечел») произвел 370 тонн металлопроката на строительство спорткомплекса «Динамо» в Челябинске.

Строительство большого спортивного комплекса «Динамо» в ЦПКиО им. Гагарина, напротив Центрального стадиона Челябинска ведется в рамках Федеральной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации. Средства на возведение выделены из федерального бюджета.

Площадь нового дворца спорта «Динамо» составит около 7 тыс. квадратных метров. На цокольном этаже будет современный тир. На первом — универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола, гандбола, минифутбола и других игровых видов спорта. Также в новом дворце спорта планируется обустроить большой зал для единоборств с двумя татами и тренажерный зал. Это будет современное и вместительное здание, оборудованное всем необходимым, включая лифты.

Завершение строительства запланировано на конец 2019 года. Помимо нового дворца спорта «Динамо», в районе стадиона «Центральный» планируется возведение ледового дворца с шорт-треком, спорткомплекса по боксу экс-чемпиона мира Сергея Ковалева, двух оздоровительных комплексов, а также конгресс-холла к саммиту ШОС.

Для строительства спорткомплекса на ЧМК производят арматуру, балку и рядовой лист. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» — сбытовая компания Группы.

«ЧМК» выпускает металлопрокат на строительство большинства спортивных сооружений по всей России. Для возведения спортивных объектов 24-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске компания изготовила более 10 тыс. тонн металлопроката. А на строительство инфраструктуры и двух стадионов прошедшего Чемпионата мира по футболу «Мечел-Сервис» отгрузил более 100 тыс. тонн металлопроката.

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