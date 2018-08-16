В Челябинской области появится служба санитарной авиации

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-16T12:41:47+03:00

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В минувший четверг небо над городом было голубое, с редким «перышками» облаков. Идеальные условия для тестовых полетов. Вместе с министром здравоохранения Челябинской области Сергеем Приколотиным в воздух на вертолете поднялся первый заместитель губернатора Евгений Редин. Полет был не ради любопытства: Челябинская область готовится войти в федеральный проект развития санитарной авиации.

С чего бы это, удивится кто-то. А с того, что в Уральском Федеральном округе Челябинская область — самый большой по площади регион, с максимальной плотностью населения и сотнями тысяч километров дорог.

И ландшафт у нас богатый — от равнин и степей до горных вершин. И нештатные ситуации с угрозой человеческим жизням случаются подчас в труднодоступных местах.

И время доставки пострадавшего в специализированный медицинский центр исчисляется минутами.

И не изобретено еще такое средство наземного передвижения, которое бы, миновав заторы и пробки на дорогах, было бы таким же стремительным, как вертолет…

Первый загубернатора Евгений Редин протестировал винтокрылую машину. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ДОСЬЕ «КП»

Челябинская область занимает площадь 88,5 тыс кв км и простирается с юга на север на 490 км, с запада на восток — на 400 км. Это — 0,5% всей площади России.

Северо-западную часть области занимают леса и горы, остальную территорию — степи и лесостепи.

Самая высокая точка — гора Большой Нургуш (1406,6 м над уровнем моря).

Население региона — более 3,4 млн человек.

ЭКПЕРТ: УСЛОВИЯ — ИДЕАЛЬНЫЕ

По поручению губернатора Бориса Дубровского Челябинская область намерена войти в федеральный проект развития санитарной авиации.

Первый замгубернатора и министр здравоохранения оценили возможности компании «Русские Вертолетные Системы» в рамках претензационного полета. Министр, опытный анестезиолог-реаниматолог в недавнем прошлом, оценивал потенциал винтокрылой машины с точки зрения оказания помощи на борту. Вердикт эксперта: в полете можно проводить все медицинские манипуляции.

Вертолет предназначен для транспортировки двух больных в сопровождении двух медработников.

Внутри могут разместиться два пациента и два врача. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По оснащению вертолеты санавиации не уступают автомобилям скорой помощи класса С. Они оборудованы реанимационным модулем для оказания помощи больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях.

Машина развивает скорость до 250 км/ч. За час, например, машина доберется из Екатеринбурга до Челябинска.

— Мы рассчитали потребность в вылетах — 350 в год. Санавиация позволит оперативно и качественно доставлять пациентов из труднодоступных территорий, — сказал министр здравоохранения Сергей Приколотин.

На борту вертолета можно проводить все медицинские манипуляции. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый заместитель губернатора Евгений Редин:

— Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу в ближайшей перспективе обеспечить реализацию санитарной авиации в регионе. В 2019 году планируем начать работать в этой программе.

ГОТОВАЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСЛУГА

Важно, что техническую сторону организации системы санавиации возьмет на себя профессиональная компания: экипажи, подготовка вертолета, обслуживание машины и пр.

Кстати, компания «Русские Вертолетные Системы» по программе санитарной авиации уже работает в Псковской, Волгоградской и Курганской областях. И география присутствия расширяется по приоритетному проекту «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ».

Машины — отечественные, производства Казанского вертолетного завода.

В Екатеринбурге, на площадке территориального центра медицины катастроф, подготовлены две авиамедицинские бригады. По программе можно использовать взлетно-посадочные полосы авиаклубов в Челябинске, Магнитогорске и Троицке.

В 90-е годы у Челябинской области был накоплен большой опыт применения санавиации. Двадцать лет назад машины использовались до 300 раз в год.