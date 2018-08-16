«Пять дней на воде»: в Челябинской области таксистке стало плохо во время вызова

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-16T14:30:48+03:00

Пассажир рассказал о странном поведении женщины-водителя, и теперь южноуральцы требуют отобрать у нее права

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История жителя Миасса Алексея Худякова напугала многих. Мужчина вызвал Яндекс.Такси, но не смог уехать на прибывшей машине. Женщина-водитель вела себя неадекватно.

— Она была в панике, боялась даже машину завести. Ей что-то привиделось, начала ужасающе орать, потом у нее пошла пена изо рта. Я позвонил в скорую. Там мне сказали, что она частый клиент у них. Когда приехали, сказали, что все норм. На мои возмущения ответили, что не мое дело. Я не пойму, как таких людей берут работать в такси. Ее вообще на дорогу выпускать нельзя. А ведь она, судя по автокреслу, еще и детей возит! — написал в соцсетях горожанин Алексей Худяков.

К своему посту в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте» он приложил фото и видео. На записи женщина словно была в отключке, а потом очнулась и стала что-то искать в машине. Речь замедленная, взгляд рассеянный.

Галина работает в такси и чинит машины лучше автослесаря. Стоп-кадр из видео Алексея Худякова.

— Ты под какими веществами?! — кричит на нее мужчина.

Но внятного ответа не получает. Зато она высказалась в комментариях под его постом.

— Я проходила обследование. Я не эпилепсик и тем более не нарик. Я пять дней на воде и кофе. Машину делала для вас, — пояснила Галина. — Автору видео я сказала, что мне стало плохо и никуда не поеду. Я даже машину на 100 метров отогнала от его дома, так он добежал и начал мне мозг взрывать.

ПРОСТО УСТАЛА?

Позже Галина пишет, что медицинская помощь ей была не нужна, она просто сильно хотела спать и уснула. А ее состояние на видео — реакция организма на то, что его неожиданно разбудили. С ее слов, с Алексеем они давно знакомы. У них плохие отношения, поэтому он и обнародовал эту историю.

Комментаторы разделились. Одни защищают женщину. Мол, человек устал, не рассчитал свои силы, а мужчина повел себя ужасно. Другие возмутились: а если бы у нее приступ случился в дороге? Будь то болезнь или просто усталость, в таком состоянии нельзя выходить в рейс. Пять дней на воде, а потом за руль — это вообще нормально?! Садясь в такси, мы доверяем водителю свою жизнь.

— У нее это уже не первый раз. До 10-ки у нее 12-ка была. Разбила у диспансера, снесла бетонный блок. Мы рядом были. У нее случился приступ эпилепсии. Не понимаю, почему права у нее не забирают. Из нескольких такси ее уволили по жалобам клиентов. Галя, иди сама сдай права! Подумай о себе и окружающих! — написала в комментариях Алена Малышева.

В то же время нашлись знакомые и бывшие пассажиры Галины, которые характеризуют ее положительно. Говорят, что в таком состоянии, как на видео, никогда ее не замечали. По фото в «ВКонтакте» Галина — приятная молодая женщина. Почти всегда в спортивном костюме, но с женственной прической. На ее страничке больше всего фотографий детей и гаража, в котором она, видимо, проводит много времени. Говорят, Галина чинит машины лучше любого мужика-автослесаря. Однако, жители Миасса решили не отпускать ситуацию, чтобы не случилось новых инцидентов.

— Есть зафиксированный вызов, на который приехала реанимация. Будет взята справка-подтверждение для прокуратуры. Там и поговорим, — написала Галине одна из горожанок.

ЗДОРОВЬЕ ТАКСИСТОВ НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЕТ

Мы позвонили в "скорую помощь".

— По закону мы не имеем права разглашать чужие диагнозы. Только по официальному запросу от прокуратуры. Когда человек сдает на права, он предоставляет справку о здоровье из медицинского учреждения. Там и решают, может человек водить машину или нет, — прокомментировал корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск руководитель Станции скорой медицинской помощи Миасса Антон Криушов.

— А если диагноз появился после получения прав? К примеру, эпилепсия. Она является противопоказанием к вождению авто. А уж тем более, в такси работать!

— Это вопрос к законодателям. И к службе такси: какие справки она запрашивает у своих сотрудников?

Требуют ли справку о здоровье при приеме на работу в такси?

— Нет! У меня только запросили права, ПТС-ку, посмотрели на машину и скачали мне программку на телефон, — поделился таксист Армен Варданян.

По телефону горячей линии Яндекс.Такси нам также сказали, что медицинская справка от водителей не требуется. Тогда мы пересказали случай в Миассе и спросили, могут ли они проверить своего сотрудника, например, дополнительно запросить свежую медсправку. Ответ снова был отрицательный. Конечно, перед рейсом водителей тоже никто не проверяет.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Мы позвонили в ГИБДД. Пересказывать ситуацию не пришлось — там уже были в курсе.

— Если есть подозрения, что водитель находится в состоянии опьянении или ведет себя неадекватно в силу какой-то болезни, являющейся противопоказанием для управления автомобилем, звоните «02». Дежурному нужно описать ситуацию, сообщить номер автомобиля и где вы его видели. Кроме того, нужно предоставить свои данные для обратной связи: фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес проживания. Дежурный передает эту информацию наряду ДПС, и тот должен выехать на место и проверить сообщение. При необходимости проводится медицинское освидетельствование водителя. Решение об ограничении водительской деятельности принимает суд, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда» сотрудник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.