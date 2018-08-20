В Челябинске мальчик выжил после адского пожара, получив 80% ожогов

СЕГОДНЯ 06:53 2018-08-20T07:21:56+03:00

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Пока ровесники катали мяч, гоняли на велосипедах и купались, Миша Калистратов лежал на больничной койке и боролся за жизнь. Почти все летние каникулы — в больнице.

Пострадал мальчик по чудовищной случайности. На балконе в его квартире, по улице Липецкая, 2, рванул газовый баллон, который отец брал с собой на рыбалку. Баллон нагрелся пол лучами солнца и рванул.

Вместе с сыном была мама. Не приходя в сознание, она скончалась в больнице.

«МИША КРЕПИТСЯ»

Мальчик попал в больницу 20 июня в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он стал самостоятельно дышать, есть и пить. Постепенно, пошел на поправку. Из реанимации его перевели в общее отделение.

После длительного лечения начались осложнения, на пятках образовались пролежни.

— Миша сейчас в больнице, ему сделали операцию на пятки. Тело, конечно, обожженное, но племянник поправляется, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» мишина тетя Наталья Казанцева.

— А как у него вообще настроение?

— Да нормально, крепится. Домой хочет, конечно, плачет. Врачи сказали, что у Миши есть все шансы восстановиться и вернуться к прежней жизни. Обязательно понадобится реабилитация, она будет длиться год-полтора. Но о ней говорить пока что рано, мы еще долечиваемся.

Все лечение у Миши бесплатное, но за пластические операции и реабилитацию придется платить самостоятельно. Сколько они будут стоить — точно неизвестно, но явно не мало.

ОТЕЦ ПАШЕТ СУТКАМИ

Взрыв был мощнейший, пострадали пять квартир. Ударной волной выбило стекла во всем подъезде. В квартире самих Калистратовых сильно повредился балкон. Тогда против хозяина квартиры и отца Миши Дмитрия, возбудили дело за причинение тяжкого вреда по неосторожности. Но на время следствия его отпустили. Сейчас он день и ночь пашет на заводе, чтобы вылечить сына.

Так выглядело место ЧП в момент трагедии.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Комиссия по чрезвычайным ситуациям признала квартиру Калистратовых и еще четыре соседские квартиры небезопасными для жизни. Их будут ремонтировать. Наш корреспондент запросил в городской администрации информацию по поводу того, за чей счет будет выполнен ремонт.

Пока Миша и его папа живут у Натальи. А их соседям должны были предоставить временное жилье.

— Сейчас Миша встанет на ноги, и будем собираться в школу. Сентябрь, наверное, пропустим, а в октябре точно выйдем. Посмотрим, как будет здоровье. Миша перешел в 4 класс. Учится он хорошо, занимается бадминтоном, — говорит мишина тетя.

КТО, ЧЕМ МОЖЕТ

Челябинцы объявили сбор средств на реабилитацию для Миши. Деньги уже пожертвовали заводчане — коллеги Дмитрия, гимназия №96, где учится Миша и жители Металлургического района. К сбору присоединилась также районная администрация .

— Мы устроили благотворительный концерт в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко. Чтобы пришло больше жителей, провели его в день плодов и цветов, который проводим ежегодно. Артисты выступали бесплатно, было около 11 коллективов. Проходимость была очень большая, где-то 15 тысяч человек, но удалось собрать совсем небольшую сумму. Деньги мы перечислили на карту мишиной тете, — рассказали в районной администрации.

КАК ПОМОЧЬ МИШЕ

Желающие помочь мальчику могут пожертвовать деньги на карту тете Миши — Наталье Владимировне Казанцевой: 4276 7217 3609 6454 Сбербанк.

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