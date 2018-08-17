И стар и млад турникам рад: в Челябинске открылась новая воркаут-площадка

СЕГОДНЯ 07:56 2018-08-17T08:13:31+03:00

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Советский район Челябинска. Поселок АМЗ. Сегодня это динамично развивающаяся территория мегаполиса. Новые современно отстроенные микрорайоны — уже заселенные и строящиеся. Местный стадион, где, кстати, недавно настелили искусственное покрытие для игры в футбол, и спортивная школа всегда были местом притяжения горожан.

А вчера здесь открылась воркаут-площадка на 450 квадратных метров. С десяток секций, почти два десятка тренажеров для разных групп мышц. Специальное мягкое, противоскользящее покрытие. Рядом стенд, где любой желающий может найти комплекс упражнений с собственным весом для разных уровней подготовки.

Местные жители рассказали, что уже за день до официального открытия здесь на площадке занимались детвора и взрослые. А вчера сбежались и ребятня, родители с детишками, воспитанники спортивной школы, кажется, со всех ближайших домов. Полторы сотни человек, не меньше.

Челябинские атлеты входят в число лучших в России.

Развитие городской среды

— Недавно мы отметили 100-летие физкультурного движения в Челябинской области. И отрадно, что такие даты подкрепляются реальными делами, как открытие спортивных комплексов. С начала года в Челябинске мы открыли уже три такие площадки. И это очередной такой объект.

Отрадно, что Русская медная компания делает подарки горожанам и это находит отклик и у подрастающего поколения и у взрослых. Это прекрасное место для занятий спортом и физической культурой. Это здоровый образ жизни, что мы всегда пропагандируем. И такие площадки мы продолжим открывать вместе в РМК. На эту и другие площадки приходят и будут приходить те, кто только начинает заниматься такой гимнастикой, и уже более опытные атлеты. Они будут тренироваться, перенимать опыт, умение, навыки. А в итоге мы получаем здоровое, сильное поколение. Это здорово!

Челябинские атлеты входят в число лучших в России.

Кроме того, такие площадки украшают городскую среду. Это не только комплекс для тренировок, но и один из элементов благоустройства. Рядом с таким объектом вырастают новые градостроительные формы, при необходимости территория дополнительно благоустраивается. Эта площадка станет хорошим местом для отдыха, для активного отдыха, — сказал на открытии глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Место притяжения

— Хочется поздравить всех жителей Челябинска с открытие такого комплекса, где бесплатно и в любое время может заниматься любой желающий. Сегодня уличные виды спорта переживают настоящий бум. К примеру, воркаутом занимаются тысячи человек во всех городах Южного Урала, и такие площадки есть во многих населенных пунктах региона. Как результат — в эти выходные, 18 и 19 августа в городе пройдет чемпионат России по street workout — дисциплине уличной гимнастики.

На торжественном открытии нового спортивного объекта.

Русская медная компания, открывая такие площадки в городах и районах области, совместно с руководителями муниципалитетов, руководствуется одним основным принципом — удовлетворить интерес и желание жителей той или иной территории, ближайших микрорайонов заниматься спортом и физической культурой. Сегодня многие становятся приверженцами здорового образа жизни, и поселок АМЗ, стадион, спортшкола, где занимаются сотни ребятишек, — это одно из мест притяжения горожан. Такой интерес есть, он виден и очевиден. И мы рады, что сегодня открываем здесь очередную прекрасную площадку.

В 2017 году Русская медная компания установила в Челябинской и Свердловской областях 16 площадок, потратив на это 40 млн рублей. В этом году РМК установит в городах Челябинской области шесть новых площадок: три — в столице Южного Урала, а также в Коркино, Кыштыме и поселке Межозерный, — отметил представитель Русской медной компании, депутат Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин.

Расту и развиваюсь

После окончания торжественной церемонии открытия праздник продолжился выступлениями лучших представителей воркаут-движения. «Флажок» — корпус перпендикулярно снаряду лесенка, «горизонт» — статический элемент, тело на вытянутых или полусогнутых руках параллельно турнику или брусьям, «ласточка» — горизонтальный вис, руки при котором удерживают сзади… И еще с десяток других элементов, за исполнением которых с восторгом наблюдали все собравшиеся. Позже прошли спортивные конкурсы с подарками и призами для всех собравшихся от Русской медной компании.

Челябинские атлеты входят в число лучших в России.

— Такие сложные упражнения я начал выполнять примерно через полгода занятий. Сначала базовая подготовка — растяжка, силовые упражнения. Потом постепенно начал осваивать какие-то элементы, технику движений. Главное — желание. Уже через месяц занятий я увидел, что мышцы растут и укрепляются. Мне самому приятно чувствовать тонус в мышцах, во всем теле. Видеть, как я расту и развиваюсь. Такими эффектными упражнениями сейчас удивляю своих приятелей из колледжа, да и девчонки все в восторге, — улыбается студент из Копейска Артем Валеев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жахонгир Насыров, председатель Федерации воркаута Челябинской области:

— В этом году нашей федерации, всему воркаут-движению в Челябинской области исполняется уже 10 лет. У нас занимаются люди самого разного возраста. Кто-то приходит из спортивной гимнастики, кто-то из других видов спорта. Есть и те, кто начинает заниматься спортом через воркаут. Это универсальный, максимально доступный вид спорта. Приходи и занимайся бесплатно. Человек может заниматься под руководством наших профессиональных тренеров. Мы открыты для всех.

Без Русской медной компании развитие этого вида спорта было бы крайне затруднительно. Компания вкладывает значительные средства в это направление.

Наши спортсмены входят в ТОП-100 лучших атлетов России. К примеру, Руслан Миначев уже стал шестикратным чемпионом России, чемпионом мира, призером чемпионата и Кубка мира.

18 и 19 августа в Челябинске пройдет чемпионат России по street workout, где выступят и наши челябинские спортсмены. Турнир станет отборочным на чемпионат мира, который состоится 8 сентября в Москве.

Именно благодаря Русской медной компании чемпионат страны проводится в столице Южного Урала. В том числе, и благодаря открытию все новых и новых спортивных площадок. Подчеркну — сертифицированных площадок высочайшего мирового уровня!

Обычно такие чемпионаты проводятся в Москве, где на чемпионат мира отбираются преимущественно столичные спортсмены. В Челябинске мы составим серьезную конкуренцию. К нам приедут представители почти из полсотни городов России. Почетными гостями и судьями станут ведущие мировые атлеты из России, Казахстана, Финляндии, Украины.

Кстати, участвовать в турнире может любой желающий. Заходите в группу в vk.com/cheworkout, регистрируйтесь и соревнуйтесь! Вас ждут зрелищные выступления лучших атлетов России! Установление рекорда по самым массовым подтягиваниям (каждый участник получит сертификат участника рекорда) .

ВАЖНО

Чемпионат России по street workout пройдет в Челябинске 18 — 19 августа

Расписание чемпионата:

18 августа 16.00. Стадион Е. Елесиной — индивидуальный и командный фристайл

19 августа 13.00. Воркаут-парк за памятником Курчатова — установление рекорда по самым массовым подтягиваниям, установление рекорда в статических дисциплинах воркаута, силовое троеборье.

Вход свободный.

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