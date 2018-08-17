2018-08-17T10:00:16+03:00
Экономика

ЧМК произвел металлопрокат на строительство объектов к саммиту стран ШОС и БРИКС в Челябинске

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК» входит в Группу «Мечел) изготовил 700 тонн металлопроката на строительство конгресс-холла «Таганай 2020» и третьей очереди развязки у моста через реку Миасс в Челябинске.

Саммит стран ШОС и БРИКС, который пройдет в 2020 году, должен изменить облик южноуральской столицы. В городе создадут новые объекты, реконструируют старые, обустроят гостевые маршруты. К саммиту планируется возвести несколько серьезных транспортных артерий. Строительство развязки у моста через реку Миасс происходит в рамках проекта развития внутреннего транспортного кольца Челябинска, чтобы можно было без задержек попасть с северо-запада в Ленинский район города.

Конгресс-холл «Таганай 2020» — основная площадка для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Объект расположен в самом центре Челябинска на улице Труда. Из важных преимуществ конгресс-холла выделяют то, что в нем разместится концертный зал на 1600 мест, что позволит эффективнее использовать здание после завершения саммита.

Арматуру, а также балку и рядовой лист для строительства стратегически важных объектов произвели на Челябинском металлургическом комбинате. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» — сбытовая компания Группы.

Новости компаний.

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