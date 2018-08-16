В Челябинской области набирает темпы уборочная страда

16 Авг. 15:30 2018-08-17T10:46:58+03:00

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Уборочная кампания в Челябинской области постепенно набирает массовый оборот. Начинается обмолот озимых, ранних яровых, сбор раннего картофеля и овощей.

К уборке зерновых и зернобобовых культур приступили на 15 августа четырнадцать сельских муниципальных районов области.

Обмолочено 12 тыс га из 1 млн 394 тыс, намолочено 17 тыс т зерна, сообщает пресс-служба минсельхоза.

По прогнозам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, урожай зерновых составит около 2 млн т, несмотря на сложные погодные условия посевной.

Кстати, Челябинская область обладает самой большой посевной площадью в Уральском федеральном округе — 1 млн 913,3 тыс. га (+ 6 тыс га к 2017 г). И только высокая организация уборочной кампании, наличие в структуре посевов сельскохозяйственных культур разных сроков созревания дадут возможность собрать урожай без потерь.

По словам начальника управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования областного минсельхоза Юрия Засыпкина, в первую очередь аграриям необходимо убрать озимые и яровые культуры раннего срока посева, особенно горох и овес.