2018-08-17T11:54:29+03:00
Общество

В выходные в Челябинске пройдет чемпионат России по street workout

Турнир, который соберет представителей из полсотни городов страны, проводится при поддержке Русской медной компании, в чемпионате могут участвовать все желающие
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Команда Челябинска одна из сильнейших в России. Фото: Алексей МИКУШИН.Команда Челябинска одна из сильнейших в России. Фото: Алексей МИКУШИН.
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Всероссийские соревнования в столице Южного Урала будут проводиться уже во второй раз. По словам представителя Русской медной компании, депутата Законодательного собрания Челябинской области Анатолия Еремина в чемпионате России будут участвовать все сильнейшие спортсмены страны.

Отметим, что южноуральские спортсмены входят в ТОП-100 лучших атлетов России. К примеру, Руслан Миначев уже стал шестикратным чемпионом России, чемпионом мира, призером чемпионата и Кубка мира.

Воркаут — это красиво и круто! Фото: cheworkout/vk.com

Воркаут — это красиво и круто! Фото: cheworkout/vk.com

По словам председателя федерации воркаута Челябинской области Жахонгира Насырова чемпионат России станет отборочным для участия в первенстве планеты, который стартует уже 8 сентября в Москве. На главный мировой турнир будут отбираться спортсмены, занявшие первое и второе места. Минимум три южноуральских атлета претендуют на попадание в состав сборной России.

— Чемпионат пройдет в эти выходные (18-19 августа) на челябинском стадионе им. Елесиной и в воркаут-парке за памятником Курчатову. В турнире могут принять участие все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться и подать заявкув нашей группе vk.com/cheworkout.

Расписание чемпионата:

18 августа 16.00. Стадион Е.Елесиной — индивидуальный и командный фристайл

19 августа 13.00. Воркаут-парк за памятником Курчатова — установление рекорда по самым массовым подтягиваниям, установление рекорда в статических дисциплинах воркаута, силовое троеборье.

Вход свободный.

ДЛЯ СПРАВКИ

В прошлом году РМК установила 16 площадок в Свердловской и Челябинской областях, и эта работа будет продолжена. В этом году РМК откроет в городах Челябинской области шесть новых площадок: три — в столице Южного Урала, а также в Коркино, Кыштыме и поселке Межозерный.

Новости компаний.

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