2018-08-17T13:54:31+03:00
Общество

«Трясина, лягушки и запасные носки»: пара из Челябинска сыграла свадьбу на болоте

Жених промочил ноги, а невеста получила букет из камышей [фото]
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Молодожены приехали на болото в свадебном кортеже. Фото: Денис БАЗАРОВ.Молодожены приехали на болото в свадебном кортеже. Фото: Денис БАЗАРОВ.

Пышные свадьбы с конкурсами аля «лопни шарик» и «попади карандашом в бутылочку» постепенно уходят в прошлое. Южноуральские молодожены все чаще отказываются от привычных церемоний. Сейчас в моде необычные бракосочетания. Пары празднуют свадьбы на сноубордах, в костюмах из «Звездных войн», приезжают в загс на фурах и каретах XIX века. А Валерий и Наталья Селиверстовы из Челябинска тоже решили всех удивить и устроили свадьбу на болоте.

Оригинальную идею ребятам подсказали свадебные эксперты. Они же помогли ее реализовать.

Болото нашли на берегу Шершневского водохранилища, недалеко от бесплатного пляжа. Фото: Денис БАЗАРОВ.

Болото нашли на берегу Шершневского водохранилища, недалеко от бесплатного пляжа. Фото: Денис БАЗАРОВ.

— Кочки, трясина и камыши — все было настоящим, — рассказывает организатор креативных свадеб Марина Фомина. — Болото мы нашли на берегу Шершневского водохранилища, недалеко от бесплатного пляжа. Подъехали туда на свадебных машинах бизнес-класса. Гости, конечно, были немного шокированы. Но потом освоились и даже лягушек ловили.

Чтобы подарить своей любимой букет из камышей, жениху пришлось залезть в болотную жижу. Фото: Денис БАЗАРОВ.

Чтобы подарить своей любимой букет из камышей, жениху пришлось залезть в болотную жижу. Фото: Денис БАЗАРОВ.

Чтобы подарить своей любимой букет из камышей, жениху пришлось залезть в болотную жижу по колено. Правда, Валера оказался парнем предусмотрительным — заранее захватил с собой на свадьбу запасные туфли, брюки и носки. Невеста чуть не испортила свадебное платье, фотографируясь на причудливом дереве на фоне болота. Впрочем, рисковали молодые не зря. Кадры получились, что надо!

Невеста чуть не испортила свадебное платье, фотографируясь на причудливом дереве. Фото: Денис БАЗАРОВ.

Невеста чуть не испортила свадебное платье, фотографируясь на причудливом дереве. Фото: Денис БАЗАРОВ.

— Мы получили незабываемые ощущения. Трэш и буря эмоций, — рассказывает про свою свадьбу Наталья Селиверстова.

В социальных сетях челябинцы уже называют Наталью и Валерия рекордсменами по свадебному креативу и желают им жить долго и счастливо.

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