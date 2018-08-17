В Челябинске лучшие дворы и дворники Курчатовского района получили призы

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-17T16:45:25+03:00

На сцену за подарками не только выходили, но и даже выезжали! Фото: Андрей СОКОЛОВ

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Помните, как уходила жизнь из наших дворов? Сначала в 90-е годы оттуда пропали скамейки и доминошные столы, а вместе с ними ушли веселые любители домино и говорливые старушки. В 2000-х годах из дворов стали уходить дети: компьютеры заменили им прятки и салочки.

Единственным местом активного отдыха стал для большинства горожан Парк Гагарина. Все выходные в центр к нему едут машины, образуя пробки даже в воскресенье.

Но, добро побеждает! И сегодня взрослые с детьми с удовольствием проводят время в своих уютных дворах.

Это показал конкурс «Активный курчатовец», который мы проводили по инициативе главы района Сергея Васильевича Антипова. А скоро в Курчатовском районе появятся новые парки и район станет еще более привлекательным и удобным для жизни.

Район в этом году отмечает 33-летие. По этому поводу в городе проходит сразу несколько масштабных мероприятий с песнями, танцами, поздравительными речами.

Праздник района в самом разгаре!Фото: Андрей СОКОЛОВ

На одном из таких праздников сотрудники «Комсомольской правды» вручили победителям нашего конкурса призы. Под лучами веселого солнца на сцену выходили общественные деятели, артисты, жители. Говорили добрые слова.

Жители дарили улыбки выступающим для них артистам.Фото: Андрей СОКОЛОВ

А у главы района этот праздник стал импровизированным приемом граждан. Жители подходили к нему со своими вопросами, знакомились, общались и получали ответы. Отличный формат для общения!

Глава района Сергей Антипов общался с курчатовцами.Фото: Андрей СОКОЛОВ

КСТАТИ

В 2018 году в Курчатовском районе появилась более 20 новых клумб, 70 вазонов и пять милых глазу конструкций вертикального озеленения.

Четыре раза в год на территории района выкашивается более 1 млн. кв. м. газонов. В жилых домах района реконструируют и заменят на новые 340 лифтов.

Все трое победителей в номинации «Лучший двор» - жители «Паркового».Фото: Андрей СОКОЛОВ

Итак, призы от спонсора — карты в гипермаркет «Лента» на 1500 руб. — получили: Дмитрий Шуляков (Скульптора Головницкого, 32), Лидия Гаупт (Краснопольский проспект, 25), Екатерина Логвинова (Александр Шмакова, 18). Увидеть дворы можно в нашем материале здесь >>

Лучшие дворники Альбина и Гульчаган.Фото: Антон САДЧИКОВ

В номинации «Лучший дворник» победили Гульчаган Ашинцева (она же Баба Гуля) и Альбина Герасимова (она же фитнес-дворник).

Гипермаркеты «Лента» стали партнерами нашего проекта

В гипермаркетах «Лента» представлен широкий ассортимент качественных товаров по доступным ценам. В магазинах сети можно найти продукцию от местных производителей, товары собственного производства, свежая выпечка, товары для детей. Словом, все что вам необходимо, вы сможете найти в «Ленте» в любое время года и суток.

Рядом со сценой на травке раскинул палатку партнер нашего конкурса детский клуб Creakiddy. На празднике педагоги клуба провели для детей бесплатный мастер-класс по конструированию. Детишки были в восторге!

Детский клуб Creakiddy на празднике развлекал и учил рябетишек.Фото: Андрей СОКОЛОВ

Клуб Creakiddy проводит занятия с малышами 1-3 лет (развитие речи, творческих и исследовательских способностей), курсы для детей 3-7 лет (конструирование, научные эксперименты и креативная подготовка к школе). Ребенок учится мыслить нестандартно, изобретать и фантазировать, самовыражаться.

Партнеры конкурса детский клуб Creakiddy.

С Днем рождения, Курчатовский район!Фото: Андрей СОКОЛОВ