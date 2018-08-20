2018-08-20T09:16:58+03:00
Общество

В шоке даже ЗАГС: Леди Баг и Супер-Кот сыграли свадьбу в Челябинской области

На праздник съехались человек-паук, черепашки ниндзя и другие супер-герои
Ирина КАРЕЛИНА
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Вместо лимузина свадьба проехалась на троллейбусе. Фото: из семейного архива ЗуевыхВместо лимузина свадьба проехалась на троллейбусе. Фото: из семейного архива Зуевых
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Яркой разношерстной толпой, заставляющей прохожих хвататься за голову и телефоны, прошлась по Миассу свадьба Зуевых. Анастасия и Алексей работают в праздничном агентстве. Необычные запоминающиеся мероприятия — их конек. Поэтому было бы странно, решись они на традиционную свадьбу (хотя родители молодых все же на это надеялись)…

ТЕЩА СТАЛА КОРОЛЕВОЙ-ЗМЕЕЙ

— Родители дольше всех сопротивлялись облачаться в сказочные костюмы. Моей маме мы заранее сказали, что она будет королевой-змеей. Просто по китайскому гороскопу она змея, а дома мы зовем ее королевой. Сначала она говорила: «Не надо цирк устраивать. Серьезное же мероприятие». Но надела платье, и ей даже понравилось. В общем, отнеслась к своему образу с юмором, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск Анастасия.

Такой свадьбы в ЗАГСе Миасса еще не видели! Фото: из семейного архива Зуевых

Такой свадьбы в ЗАГСе Миасса еще не видели! Фото: из семейного архива Зуевых

Папа невесты надел уже привычный ему костюм пирата Джека Воробья — он подрабатывал на праздниках, когда не хватало аниматоров. А мама жениха, хоть и татарка по национальности, на время стала русской народной красавицей.

Кроме того, на свадьбе гуляли человек-паук, супервумен, фиксики, черепашки ниндзя, ковбои, ведьмочки и феи… Всего 30 гостей. А сами молодые предстали в образах любимых многими детьми персонажей Леди Баг и Супер-Кота. Это герои мульсериала, которые спасают Париж от суперзлодея.

Впрочем, наши жених и невеста в Париж пока не торопятся. Виной тому работа.

— На следующий день после свадьбы мы вышли на работу и провели праздник в зоопарке, так как у нас уже была договоренность. Сегодня у нас тоже два праздника. До 2 сентября плотный график. А потом можно и съездить куда-нибудь отдохнуть! — бодро рассказывает Анастасия. Кажется, ей такие дела только в радость.

Человек-паук и черепашка ниндзя на свадьбе у коллег по супергеройскому цеху. Фото: из семейного архива Зуевых

Человек-паук и черепашка ниндзя на свадьбе у коллег по супергеройскому цеху. Фото: из семейного архива Зуевых

ВМЕСТО ЛИМУЗИНА ПРОКАТИЛИСЬ НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Жених и невеста в своей необычности решили идти до конца. Никаких гламурных лимузинов! В ЗАГС со всеми гостями они поехали на троллейбусе.

— Реакция пассажиров была супер! Дети — в восторге. Взрослые фотографировали нас и снимали на камеру. Все веселились вместе с нами. Одна девушка зашла в салон и не поняла, что происходит. Хотела выйти, но двери уже закрылись, — вспоминает Анастасия.

Казалось бы, чего только не повидали сотрудники ЗАГСа в своих стенах. Но даже они от этой свадьбы были в шоке. Приятном! Все вышли сфотографироваться с разряженными молодыми и их гостями. Попросили прислать фотоснимки для сайта ЗАГСа как пример крутого креатива. Сказали, что такое у них в первый раз.

Молодые нарядили в костюмы мультяшек 30 гостей. Такой свадьбы в ЗАГСе Миасса еще не видели! Фото: из семейного архива Зуевых

Молодые нарядили в костюмы мультяшек 30 гостей. Такой свадьбы в ЗАГСе Миасса еще не видели! Фото: из семейного архива Зуевых

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